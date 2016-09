Rumores de arribo del Bovespa encarecen acción del Merval

La acción del Merval más que duplicó su precio en menos de un año: en octubre del año pasado Allaria había pagado $ 10,8 millones, mientras que anteayer Comafi vendió a TPCG en un precio récord de $ 23,65 millones, una suba también respecto a los $ 20,9 millones que se había pagado el 19 de agosto pasado.



Esta vez, en la puja estuvieron Santander Valores, que ofreció $ 22 millones, y en la recta final Navarro Viola, con $ 23,6 millones, por lo que TPCG se la llevó por apenas $ 50.000 de diferencia. El rumor en el mercado es que la habría comprado para un fondo institucional de Brasil, por cuenta del Bovespa. "Toda operación de los clientes de TPCG es confidencial", dijo al ser consultada Ileana Aiello, managing director de la firma.



Edemir Pinto, el CEO de la Bolsa de Valores de San Pablo (la séptima más importante del mundo) recibió a fines del año pasado al por entonces presidente del Merval, Claudio Pérès Moore. En el encuentro, le mostró interés en ingresar al mercado argentino apenas saliera BYMA, con la intención de colocar a un director en la mesa del Mercado de Valores, tal como ya lo hizo con la Bolsa de Santiago, en Chile. En este caso, lo máximo permitido que podrían comprar es un 5% del total, apuntando a que se operen más acciones de empresas brasileñas y aumentar la liquidez.



"Si es por mandato del Bovespa, probablemente sea para fomentar los papeles brasileños en la bolsa local. Desde el punto de vista de ellos tiene sentido", asegura Rafael Di Giorno, director de Proficio. En la City aseguran que el comprador está sumando varias acciones en su poder para luego pasarle la totalidad al verdadero comprador. Todos apuntan a la Bolsa de Brasil, que en el último año vino tres veces al país: "Si no es el Bovespa será otro mercado fuerte o fondos de inversión que les interesa ser parte del sistema, apostando que Argentina sea una plaza financiera con algo de protagonismo e importancia, mientras hasta hace un año estaba siempre en el olvido. En marzo vino un fondo de Londres gigante que también quiere hacer pie, por lo que cómodamente la acción puede irse hacia los u$s 2 millones", detallan en el ambiente.



En rigor, ayer al mediodía volvió a ofrecerse un 10% más que anteayer en plaza por la acción del Merval, por lo que podía llegar a operarse a casi $ 26 millones, pero no hubo vendedores. "Está muy caliente esa plaza, hay manos firmes, muchos rumores desde sociedades del exterior, se habla mucho de Uruguay y de un argentino que se hizo de un banco allá y que quiere acciones para incrementar el cupo de cauciones para sus clientes. La ley de mercado de capitales está generando que un comprador puntual quiera llevarse varias acciones. En rigor, la reforma de la ley tendrá mucho impacto en el negocio: se puede expandir como nunca", apuesta un broker.



Por otra parte, el BYMA viene con todo: "En estos precios, cualquier mercado del mundo puede comprar el BYMA para estar posicionado en la región. Pensar que cuando salió la ley de mercado de capitales había miedo en algunos, pero el mercado siempre se sabe acomodar", advierte Ramiro Marra, director de Bull Market Brokers.

Con tendencia al alza

En rigor, la VALO (símbolo del papel) sigue con la tendencia de suba que viene teniendo todo el índice Merval: "El hecho de que sea un precio alto en dólares es un poco por expectativas y otro por el retraso cambiario que surge a partir de la menor demanda de dólares que te generan las altas tasas en pesos que pagan las Lebac", sostiene Di Giorno.



La semana pasada, los accionistas del Merval aprobaron el nacimiento de BYMA, por lo cual los tenedores de acciones de Merval serán a posteriori accionistas de BYMA, un mercado con una mayor proyección y potencialidad de negocios. "Hubo mucha camaradería. Todo se votó por unanimidad y en el ambiente flotaba el optimismo por el comienzo de una nueva etapa. Hace rato no se notaba un ambiente tan optimista por el mercado y por las expectativas favorables de la economía", resume uno de los tantos presentes que recibió $ 675.000 de dividendos por cada acción, en parte también por las utilidades del Banco de Valores.

La Caja 2 sigue en pie

A pedido de CNV, Caja de Valores bajó 40% las comisiones de acreencias, por lo que ahora esperan que los bancos hagan lo propio con lo que le cobran a sus clientes, ya que muchas sociedades de bolsa no lo hacen, mientras los bancos tienen un mark up mayor.



A pesar de esto, MAE sigue en pie con el proyecto de su propia Caja. Su CEO, el ex BBVA Alberto ‘Nano’ Estrada estuvo en Bruselas, más concretamente en Euroclear, para cerrar el acuerdo como proveedor del sistema de compensación, liquidación y custodia. Invertirán $ 150 millones, incluyendo la exigencia patrimonial de la CNV para tenerla lista en no más de 10 meses. La persona que se apunta para comandarla es Irene Isola, actual gerente de Operaciones y Mercados de MAE. "No tiene sentido tener dos Cajas. Habría que hacer un ‘take over’ de la Caja, poner el managment, lo que implica tener el 51% del paquete accionario, y reestructurarla completamente. Por empezar cambiaría radicalmente el software por algo ‘World Class’. Dejaría de prestar servicios informáticos a la Bolsa y al Merval, que eso sólo me lleva los dos tercios del personal, y reduciría a todos aquellos empleados que entraron por acomodo por ser parientes o amigos de directivos de la Bolsa o del Merval", confiesan los banqueros.



En efecto, la simulación que hicieron en MAE de valuación de patrimonio, salía distorsionada porque el software actual de la Caja esta valuado casi en u$s 50 millones, lo que les parece exagerado. Esa es una de las razones por las que se abrieron los bancos: las brutales diferencias a la hora de valuar la sociedad. "Lo veo muy difícil poder llegar a un acuerdo por ello", reconocen en el sector financiero.