Petrobras reducirá 25% su inversión programada y se retira de biocombustibles

Petrobras redujo su inversión planeada un 25% para el período 2017-2021, respecto de la cifra anterior presentada en enero, con el objetivo de reducir su deuda y recuperar la confianza de los inversores tras la investigación de halló una red de sobornos que implicó a sus principales contratistas.

La petrolera estatal anunció ayer que invertirá u$s 74.100 millones en el ciclo de cinco años al presentar su plan de Negocios y Gestión. Se trata del volumen más bajo desde 2006, e implica una significativa caída respecto del plan anterior para el período 2015-2019 que totalizaba u$s 98.400 millones. El año que viene las inversiones totalizarán u$s 19.200 millones.

La empresa informó también que se retirará del sector de biocombustibles, como parte de su plan de venta de activos, y priorizará la inversión en crudo y gas. Aunque tiene una importante cartera en biocombustibles, no dio detalles sobre el plazo para concretar esas ventas. "No seremos una empresa pequeña en petróleo y gas. Lo que estamos haciendo es salir de sectores en los que no tenemos expertise", dijo Pedro Parente, presidente de Petrobras, citando el mercado de biocombustibles. La de ayer fue la primera revisión del plan de negocios desde que Parente asumió el comando de la estatal a inicios de junio.

Las inversiones en explotación y producción en el período 2017-2021 sumarán u$s 60.600 millones, de los cuales 76% irán para el desarrollo productivo, 11% para la explotación y 13% para el sector operativo, según el informe presentado ayer.

La empresa reiteró que completaría la venta de u$s 15.100 millones en activos para el período 2015-2016 y señaló que piensa vender un monto adicional de u$s 19.500 millones en activos para el 2017-2018.

Las iniciativas que adoptó la petrolera en su nuevo plan reportarán ingresos por u$s 158.000 millones, después del reparto de dividendos, que pretende utilizar para reducir se endeudamiento sin necesidad de nuevas captaciones líquidas. Su deuda asciende a casi u$s125.000 millones.

Petrobras anunció además que busca alcanzar en 2021 una producción de petróleo y gas de 3,41 millones de barriles de petróleo equivalente diarios, sumando las operaciones en Brasil y el exterior. Para el próximo año, espera producir 2,62 millones de barriles. Considerando la producción de petróleo y gas natural licuado en Brasil, la meta para 2017 es de 2,07 millones de barriles diarios y de 2,77 millones a finales de 2021.

El plan de producción considera un precio promedio de u$s 48 para el barril de Brent en 2017, que llegaría a u$s 71 en 2021, y proyecta un tipo de cambio promedio a R$ 3,55 en 2017, que se fortalecería a u$s 3,71 en 2021.