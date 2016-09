"Mejor que generar energía, es no usarla"

La energía más sustentable", así califica el ingeniero químico Marcelo Fiszner al aislamiento térmico. "Mejor que generar cualquier tipo de energía -incluso la más verde y sustentable-, es no usar energía. La mejor forma de no usarla, que es un tema que está poco explorado, sobre todo, en los países que tienen climas más benignos, es la aislación", explica quien se desempeña, con base en Brasil, como director de Marketing de Poliuretano para América latina, con especial foco en Eficiencia Energética y Emisiones de Carbono, en Dow Química.

Ahora bien, ¿qué material permite tal nivel de eficiencia? En palabras del ejecutivo, ningún otro que el poliuretano, mismo que se utiliza en tantos objetos presentes en la cotidianeidad del hombre: heladeras, colchones, el volante del auto y la suela de muchos zapatos, entre otros. Detalla Fiszner: "El mejor aislante que existe, largamente, es el poliuretano. El material que le sigue en eficiencia energética [el poliestireno, mejor conocido como telgopor] necesita el doble de espesor para conseguir la misma aislación".

Con esta premisa, desde Dow alientan la construcción con paneles sándwich de poliuretano, que -afirman- permiten un aislamiento térmico un 700% mejor que el ladrillo y un 50% mejor que la lana de vidrio.

En cuanto a su resistencia, el ingeniero apunta que este "pasa todos los tests y normas de viento". Es más, añade, estos paneles son usados para construir viviendas "para refugiados de desastres naturales, que un 50% del tiempo son huracanes, en lugares donde seguramente va a haber otro huracán en poco tiempo". Esta, para él, "es la mejor prueba de que sirve".



- ¿Qué sucede con las inundaciones y el fuego?

Inundaciones, no te sé decir. Especulando, no veo ninguna diferencia con una construcción convencional. En cuanto al fuego, si tus aliados estratégicos en la cadena no son los adecuados y el poliuretano no es de buena calidad, Cromagnon. Con el poliuretano para colchones o construcciones, adecuadamente protegido, no tenés ningún problema. Pero, si este no estuviera adecuadamente protegido, se prende fuego.



- ¿Cómo es su reciclaje?

Lo que se hace mucho con estos paneles de construcción, más que reciclar, es reusar. Al terminar un problema, una emergencia de refugiados o una desgracia, se lo desarma, lleva y monta en otro lugar. El reúso es muy común. Agarrar el poliuretano y hacer una transformación química para convertirlo de nuevo en los dos jugos iniciales (poliol e isocianato), para poder reciclarlo químicamente, es un proceso que existe, pero es extremadamente caro y no viable comercialmente. Nadie va a pagar un colchón 30% más caro porque es reciclado. De todos modos, cada vez estamos más cerca de las materias primas originales. Es un tema que está en proceso, pero no totalmente resuelto.



- El poliuretano tiene origen fósil. Es decir, se emiten gases de efecto invernadero (GEI) al crearlo para después aislar. ¿Cuál es la ecuación?

La ecuación es súper positiva. Por cada 100 unidades de alguna cosa de aislación que genero, gasto cinco de emisiones. Entonces, ahorro 100 emisiones y gasté cinco para producir el poliuretano. O sea que mi balance es 95 positivo.



- Si un argentino quisiera construir su casa con este material, ¿podría conseguirlo con facilidad o todavía no es posible?

No lo vas a conseguir en un corralón. La cadena -los consumidores- lo pregunta mucho, por lo que estamos trabajando fuertemente en uno de los negocios para llegar a eso. Pero hoy no. Hoy tenés que ir por vía de una empresa constructora. Si lo querés hacer por tu lado, no podés.



- ¿Cuáles son los beneficios de este tipo de construcciones?

Nuestra propuesta de valor es eficiencia energética. Confort térmico. Eso es el primer y claro beneficio. ¿Por qué la espuma del poliuretano es mejor que cualquier competidor? Por su gran performance térmica.



- ¿Quien está en una construcción de este tipo no requiere aire acondicionado o calefacción?

No, sí precisa. Ese es un punto importante. Esto es súper aislante, pero nada es eterno y todo concluye al fin. Cuando todo ese calor de, por ejemplo, Santiago del Estero finalmente entra, no sale más. Porque ahora estoy aislado al revés. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Tengo un aire acondicionado, pero lo uso 10% del tiempo, en lugar de tenerlo prendido todo el día en un lugar donde hace mucho calor. Lo mismo con la calefacción. En climas de frío extremo, prendo la estufa un ratito. Se calentó, apago, y no sale más. Tras generar el microclima, te lo aísla.



- ¿Qué diferencial tiene en términos de producto y obra?

El producto (poliuretano, genérico) es muy duro y liviano, por lo que permite estructuras más leves, que, al mismo tiempo, son resistentes. Entonces, menos vigas, menos columnas. Y todo eso se cuantifica. También permite aislación de agua y adhesividad. Así como se agarra con el plástico y la chapa en la heladera, el poliuretano se agarra con cualquier finishing. Puede ser chapa o OSB, fórmica, plástico... lo que quieras. En cuanto a la obra, la construcción es un 90% más rápida. Y sin nada de agua. Produzo los paneles en una fábrica, entonces, vienen estandarizados, todos igualitos. Distinto que cuando se está in situ haciendo una obra, que sale un ladrillo para acá, otro para allá. Prácticamente no generás residuos: desmontar y montar en otro lugar, como ya hablamos.