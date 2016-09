u$s 550

era el precio al que cerró el MW/hora de energía solar en el programa Genren.



u$s 240

era el precio MW/hora de la solar con la Resolución 108, de 2011, que habilitaba contratos de abastecimiento en el MEM a partir de fuentes renovables y que fue suspendida en enero pasado.



u$s 70-80

es el precio al que, se especula, cerrará el MW/hora de las energías eólica y solar en la Ronda 1 del programa RenovAr.



Fuente: Marcelo Alvarez (Cader) y Juan Bosch (SAESA).