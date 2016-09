Los ocho grandes cambios que están llegando

1 La "era dorada" del gas, que no será

Para el BNEF, el shale gas estadounidense no será, tal como se ha especulado, un "puente" entre el carbón y las renovables. Los precios en caída de la eólica y solar dominarán la escena mundial.



2 Inversiones renovables, más atractivas que las fósiles

Las inversiones fósiles sumarán más de u$s 2 billones hasta 2040. De todos modos, se prevé que u$s 7,8 billones serán invertidos en renovables.



3 Los autos eléctricos, otra amenaza al petróleo

El pico petrolero llegará un poco más tarde al transporte terrestre. Pero el alza de los coches eléctricos puede estar pronta a perturbar estos mercados.



4 Baterías unidas a la red

Con las renovables, mayor escala implica menores precios. Así, los vehículos eléctricos permitirían una reducción del costo de baterías de almacenamiento.



5 Precios solares y eólicos a la baja

Al duplican los paneles solares disponibles en el mundo, sus costos caen 26%. Con la eólica, a su vez, el ratio es de 19%. Esta fórmula es la que conducirá la revolución.



6 Factores de capacidad más altos

Los factores de capacidad de las energías renovables están mejorando constantemente, y ya hay parques eólicos que alcanzan el 50%.



7 Un viejo problema está encontrando solución

La evolución de la economía china y su sustitución del carbón por renovables cambia el panorama energético global.



8 Una transformación que no es suficiente

La transición hacia las renovables es rápida, pero no lo suficiente. Sin más medidas, las emisiones energéticas de CO2 verían su pico en los años ‘20. De seguir así, no podrá evitarse el compromiso de limitar el calentamiento global en 2°C.