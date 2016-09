Miembro del directorio de Siemens, Lisa Davis pasó por la Argentina y dejó varias novedades. En menos de 24 horas, se reunió con el ministro de Energía, Juan José Aranguren; con el presidente Mauricio Macri (a quien prometió inversiones por u$s 5.600 millones), y charló con Energías Renovables.

La ejecutiva conduce la división de Energía de la firma alemana que aspira a convertirse en la mayor proveedora de turbinas para aerogeneradores, y analizó con las autoridades nacionales varios proyectos para la generación de energía y la modernización del transporte terrestre. Según sus cálculos, podrían generan 3.000 empleos directos hasta 2020 en varios proyectos, dependiendo "del avance que tengan".

Del Foro de Inversiones y Negocios celebrado en el CCK, se llevó "el optimismo que generó el entorno abierto y transparente que el Gobierno está promoviendo para que las compañías ayuden con sus inversiones", y agrega: "Creemos que un mercado libre y justo hace a un buen clima de negocios, y eso alienta la inversión".

Los intereses de Siemens en renovables salen rápidamente a la luz, en el transcurso de la charla. "Somos líderes en generación eólica, tanto en on shore como en off shore. Tenemos capacidad para contribuir con el crecimiento de la eólica como así también en generación de solar. Esperamos seguir apoyando a la Argentina del mismo modo que lo hicimos con la energía convencional", comenta.

A su juicio, el mercado local -todavía incipiente- está determinado por las "excelentes condiciones" para generar energía a partir de la alta concentración de radiación solar y los buenos vientos. "La perspectiva de Siemens en esta ecuación es aportar experiencia en la generación y, cuando se desarrolle el mix energético, poner el foco en la transmisión", dice.

"Vamos a concentrarnos en la transmisión y el transporte -revela-. Queremos presentar nuestro proyecto de smart grids, que son parte de la distribución y la transmisión de energía que se va a necesitar en el país en la medida que crezca la potencia instalada".

Para caminar hacia un marco sustentable en estas energías, Davis recomienda "tener un mercado abierto y transparente, amigo de la inversión extranjera, con reglas muy claras sobre el desarrollo de proyectos y las relaciones dentro del sistema energético".

Davis también pone el foco en la cadena de valor: "Nos interesa brindar nuestras capacidades para desarrollar la infraestructura energética, y eso implica desarrollar las capacidades del país, generar más empleo, llevar más capacitación y generar valor para las pymes".

E.M.C.