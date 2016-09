La contienda renovable, región por región

La primera licitación de proyectos de energías renovables, lanzada por el gobierno nacional el 25 de julio pasado en el marco del programa RenovAr, colmó ampliamente las expectativas. Las ofertas, presentadas hasta el 2 de septiembre, superaron los 6.300 megawatts (MW), seis veces más que el cupo de 1.000 MW licitados.

Tanto desde el Ministerio de Energía, como entre distintos empresarios y analistas del sector, la compulsa -en la que participaron 76 grupos, tanto nacionales como regionales e internacionales con 123 propuestas- fue calificada como un éxito. De adjudicarse todos los proyectos ofertados (algo técnicamente imposible, aunque útil como indicador del interés de los inversores), la inversión se elevaría de los u$s 1.500 a u$s 2.000 millones para desarrollar 1.000 MW, a cerca de u$s 10.000 millones.

De norte a sur

Durante la apertura oficial de los sobres técnicos, que se realizó el mismo 2 de septiembre en el auditorio del Ministerio de Energía, el subsecretario de Energías Renovables, Sebastián Kind, apuntó que las ofertas superaron con creces los cupos asignados en eólica y solar, y destacó el federalismo de su distribución geográfica, ya que se presentaron proyectos en todas las regiones del país.

Según detalló Kind, la energía solar fue la que más ofertas recibió (58, por 2.834 MW), seguida por la eólica, con 49 propuestas por la mayor cantidad de MW: 3.468.

El sector de biogás y biomasa, en tanto, recibió 11 ofertas por 53 MW, mientras que los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, cinco ofertas por 11 MW. En estos dos últimos casos, no se llegaría a cubrir el cupo. La licitación, cuyo próximo paso será la apertura de sobres con la oferta económica, incluye 600 MW de eólica, 300 de solar, 65 de biomasa, 20 de pequeños aprovechamientos hidroeléctricos y 15 de biogás.

De la compulsa participan, entre otras compañías, la italiana Enel (controladora de Edesur); la española Acciona, el grupo europeo FieldFare, Sybac (Estados Unidos), varios grupos chinos y las locales Impsa (Pescarmona); Pampa Energía (Mindlin), Corporación América (Eurnekian), Adecoagro y Pan American Energy (PAE, de la familia Bulgheroni, a través de su subsidiaria Pan American Fueguina).

En cuanto a la localización de los proyectos, la región del noroeste argentino (NOA) lidera la tabla con 32 iniciativas por 1980 MW. Le siguen Cuyo con 26 proyectos por 739 MW, la provincia de Buenos Aires con 17 proyectos por 1.207 MW, el Comahue (Río Negro y Neuquén) con 16 proyectos por 997 MW, la Patagonia con 15 proyectos por 1085 MW, región Centro (Córdoba y San Luis) con 10 proyectos por 280 MW, Litoral (Santa Fe y Entre Ríos) con cuatro proyectos por 53 MW y el noreste argentino (NEA, Corrientes y Misiones), con tres proyectos por 25 MW.

Parámetros internacionales

Las ofertas técnicas (sobre A de la licitación) serán evaluadas hasta el 3 de octubre y, a partir del 7 de ese mismo mes, se evaluarán las propuestas económicas. El Ministerio estableció el precio máximo por megawatt para la adjudicación de acuerdo a "parámetros internacionales", según comentó Kind.

Todo proyecto que esté por encima quedará descalificado, aunque la cantidad de oferentes nos hace prever que habrá mucha competencia y los precios bajarán", destacó en línea el funcionario.

El subsecretario de Renovables también señaló que "se podrían adjudicar proyectos por encima de los 1.000 megawatts, pero esto lo decidiremos una vez que hayamos estudiado cada propuesta".

El objetivo del programa RenovAr es diversificar la matriz energética y cumplir con la nueva Ley de Energías Renovables, que establece como meta llegar al 8% de participación de fuentes limpias en la matriz energética nacional para fines de 2017 y al 20% en 2025.

La actual proporción de energías limpias es de 1,8% y llegaría al 4,5% cuando se incorporen los 1000 MW licitados.Hoy "hay instalados en el país unos 400 MW de energía renovable, y para alcanzar el objetivo de un 8% de fuentes limpias en la matriz, se necesitan unos 3000 MW", comentó Juan Bosch, titular de Saesa, comercializadora de energía para el sector industrial y comercial.

"El gran interés mostrado por parte de grupos inversores de participar en la licitación de renovables, también se refleja en los contratos entre privados por provisión de energías limpias", sostuvo. Todo indica que las energías renovables tienen viento a favor.