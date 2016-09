La Balanza de Pagos tuvo un rojo de u$s 2679 millones en el segundo trimestre

Argentina tuvo déficit de cuenta corriente de u$s 2679 millones en el segundo trimestre de 2016 explicado casi en su totalidad por la Cuenta Rentas (u$s 2662 millones), según informó esta tarde el Indec.

De dicha cifra, correspondieron u$s 54 millones a egresos netos por Transferencias Corrientes, en tanto que la Balanza Comercial de Bienes y Servicios presentó un saldo favorable de u$s 36 millones

El resultado deficitario de la Cuenta Corriente, generó una necesidad de financiamiento externo neto de u$s 2679 millones que fue solventado principalmente con endeudamiento del sector público, informó el organismo.

La Cuenta Financiera en el segundo trimestre de 2016 registró un ingreso neto de u$s 3.871 millones, explicados por ingresos netos del Sector Público no Financiero, u$s 8.485 millones, egresos netos del Sector Financiero, u$s 1.990 millones, y del Sector Privado no Financiero, u$s 2.624 millones.

Por efecto de las transacciones de la Balanza de Pagos, las Reservas Internacionales se incrementaron en el trimestre en u$s 1.074 millones, y las pérdidas por los cambios de paridades entre las monedas, u$s 138 millones, llevaron el incremento de reservas del Banco Central a u$s 936 millones.