Para Prat-Gay, la emisión de deuda será inferior a u$s 15.000 millones en 2017

La Argentina no necesitará tomar deuda en los mercados globales por más de u$s 15.000 millones el año próximo, aseguró ayer el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, durante un seminario organizado por el diario británico Financial Times en Wall Street sobre ‘La Nueva Argentina‘.

"No necesitaremos recurrir al mercado internacional de deuda por más de entre 10.000 y 15.000 millones de dólares el año próximo", dijo Prat-Gay según difundió la agencia Reuters.

A su vez, sobre la suba de precios, sostuvo que "si la inflación en septiembre se mantiene en los niveles en que la están estimando asociaciones privadas, en 1% o 1,2%, eso significa que el tercer trimestre terminará con un nivel de inflación que ya se ubica dentro de nuestra meta para el año que viene", afirmó el ministro.

El titular de Hacienda fue uno de los oradores ayer del seminario organizado por el FT "Invertir en la nueva Argentina: apertura al capital global, transformando la economía", junto al presidente Mauricio Macri y al jefe de Gabinete, Marcos Peña.

Ante un auditorio de inversores, empresarios y responsables políticos, Prat-Gay ofreció un panorama sobre el programa económico que impulsa el gobierno de Macri.

En este sentido, Prat Gay dijo: "Argentina está abierta a los negocios y ha preparado el terreno para una economía más fuerte que genere mayor empleo".

"Reconstruimos instituciones: se avanzó en la elaboración de estadísticas fiables en el Indec, se crearon las condiciones para que el Congreso cumpla con sus funciones plenas y para que la Justicia actúe de manera independiente", defendió el ministro en su exposición.

Por otra parte, el jefe de Hacienda se refirió a la presentación del proyecto del Presupuesto para 2017. "Se presentó el primer Presupuesto en 10 años con números reales y está próximo a ser discutido con la oposición", sostuvo. Además resaltó que "el gasto en seguridad social y el conjunto de programas sociales crece más que el resto de los indicadores".

"El gradualismo fiscal es necesario para un programa económico con la gente adentro", agregó. El discurso del ministro fue presentado por Susan Segal, presidenta del Council of Americas. A su término, Prat-Gay presenció la charla de cierre Macri con Gilliant Tett, editora en jefe del Financial Times.

Presidido por los periodistas del Grupo Financial Times, el diario británico organiza esta serie de conversaciones que reúne a personalidades influyentes de la política y la economía del mundo. Realizó más de 200 jornadas de trabajo en distintas ciudades a las que asistieron más de 21.000 delegaciones del mundo, según un comunicado difundido por el Ministerio de Hacienda.