Créditos hipotecarios y dólar planchado provocan suba de hasta 17% en inmuebles

"Todas las carpetas que tenemos son por créditos del Banco Nación (BNA)", confiesa Pablo Brodsky, director de Predial. El BNA lleva otorgados 2.800 préstamos por $ 2.100 millones, al sumar lo que está pre-acordado, lo remitido a escribanía y lo que ya está en fin de trámite. Mientras, se encuentran analizando otras 30.000 solicitudes por $ 24.000 millones, a un promedio de $ 800.000 per cápita. A esto hay que sumarle los $ 280 millones de préstamos otorgados en UVAs (Unidad de Valor Adquisitivo).

La expectativa de un repunte del sector produjo un aumento de precios. Antes cuando quería "pisar" (comprar) un terreno, no tenía competencia, cuenta Brodsky. Ahora son varios los interesados, lo que provocó un incremento en el precio de la incidencia del terreno, que en un barrio como Almagro pasó de u$s 550 a u$s 700, a lo que se le debe agregar el costo de la construcción, de u$s 1300, lo que totaliza u$s 2.000 el metro cuadrado: "Sumado al 30% de ganancia de la constructora, te vende a u$s 2600 de pozo. Por el parate que hubo en el sector, hoy tenés muy poco producto, no hay mercadería nueva, y lo que más se busca son los tres ambientes por debajo de los u$s 100.000", explica.

A su juicio, el problema de los hipotecarios es que demoran entre 60 y 90 días en otorgarse, y muchas operaciones se deben dar en simultáneo, con lo cual se debe convencer al dueño a que espere, y si el dólar se mueve se asustan.

"Dólar planchado con respecto al blue de hace un año y aumento de costos de reposición del 35% en pesos hicieron subir los precios. En Las Cañitas 17%, en Recoleta 14%, en Palermo Hollywood 10%, en Villa Urquiza 8,5%, en Caballito 7%, en Flores 4% y en Quilmes 4% interanual", advierte José Rozados, presidente de Reporte Inmobiliario. A su entender, se reactivaría el mercado a partir de la incorporación de demanda genuina, por lo cual aumentaría el número de operaciones.

"Un mundo en el que los bancos compitan por hipotecas está a la vuelta de la esquina", destaca el titular de Banco Provincia, Juan Curutchet, al dar ejemplos de préstamos en UVAs. Otorgaron uno a un empleado con salario de $ 15.000, que para una cuota de $ 3.000 califica bien: "Ahora que está bajando la inflación vamos a salir a promocionarlos fuerte". Más de 10.000 familias ya consultaron los requisitos y características de la línea TUVIvienda, de los cuales 620 en breve se convertirán en operaciones. El monto promedio es de $ 969.000 y las cuotas alcanzan $ 8.798. El ingreso promedio declarado de los beneficiarios fue de $ 39.630, pero hay operaciones por montos más bajos, con beneficiarios con ingreso mensual entre $ 15.200 y $ 30.000.

Alejo Espora, economista jefe del Banco Ciudad, señala que acumularon más de 2.000 consultas, habiendo concretado ya 127 operaciones por $ 130 millones, con un monto promedio de $ 1 millón (máximo monto a otorgar $ 1,4 millón) y un plazo promedio solicitado de 191 meses, pudiéndose optar por un máximo de hasta 20 años.

En el Banco Hipotecario, en tanto, hay 264 carpetas de crédito ingresadas por $ 259 millones, de las cuales se han otorgado 76 créditos por $ 68 millones.