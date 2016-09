Macri prometió cumplir las reglas de juego para recibir inversiones y hoy habla en la ONU

El Presidente conoce Nueva York, habla su lengua y explica en tono pausado. No hace discursos de barricada, no da clases de geopolítica y hace chistes para exhibir su estado de ánimo. "Hace un tiempo, Renzi y yo éramos alcaldes, y ahora somos presidentes. Te quiero decir que no es lo mismo", le dijo Mauricio Macri al Alcalde de Londres, Sadiq Khan, que participó de su panel en la Clinton Global Initiative, una fundación que dirige Bill Clinton y que todos los años reúne en Manhattan al poder mundial.

Tras la humorada hacia el alcalde Khan, Macri argumentó que su plan de gobierno consiste en abandonar el populismo, integrar a la Argentina al mundo y cumplir las reglas de juego. "Nosotros tuvimos que unificar los tipos de cambio, pagar las deuda que teníamos afuera y acordar con tenedores de bonos en default", explicó el Presidente a su audiencia que ocupaba un salón gigantesco del hotel Sheraton. Y remató: "Lo hicimos para llegar a la pobreza cero, que es uno de mis principales objetivos".

En Nueva York, adonde trajo su agenda política, Macri insiste en afirmar que Argentina es confiable, que sus recursos humanos están capacitados y que es un escenario ideal para inversiones vinculadas a la agro-industria, a la energía y a los servicios. El Presidente se mueve sin problemas entre los empresarios americanos y escuchó aplausos a lo largo de toda la Isla de Manhattan.

- ¿Cómo sabe que esos aplausos serán inversiones?– le preguntaron a Macri.

–- Lo sé. Me encontré con el vicepresidente de la bolsa de Nueva York, y me dijo que va a aumentar sus inversiones en la Argentina. Y también estuve con el presidente de General Electric, y me dijo lo mismo. Por eso sé que empiezan a confiar. Los empresarios de aquí empiezan a entender que somos un caso atípico, en un mundo plagado de guerras y conflictos.

Incluso, se mostró optimista al ser consultado sobre el 2017: "Vamos a ganar esas elecciones", adelantó.

En la bolsa de Wall Street, después de los discursos de Marcos Peña y Alfonso Prat-Gay, el Presidente se prestó a un reportaje público, en un seminario organizado por el diario Financial Times. Y otra vez recogió la aceptación de su audiencia: Macri explicó que la acción del gobierno es transparente y que su administración es proclive a las inversiones extranjeras en áreas claves del país. Se fue de la NYSE, con la audiencia aplaudiendo de pie.

Cuando terminó frente a los banqueros y empresarios, Macri aceptó una ronda de preguntas con los periodistas que cubren su gira. Estaba acompañado por Peña y su vocero Iván Pavlovsky. Sólo tomó un vaso con agua y estaba de excelente humor.

- ¿Aprovechará el viaje para empujar la candidatura de Susana Malcorra a la Secretaria General de Naciones Unidas?– preguntó El Cronista.

–- Por supuesto. No hay mejor candidata que ella, y en el discurso en la Asamblea de la ONU voy a agradecer el apoyo que tenemos. Malcorra es una señal de la nueva Argentina, y ya es un triunfo que sea respetada como candidata.

-– ¿Hay bilateral con la primer ministro británica Theresa May?

-– (Se pone serio) No creo. Puede ser un encuentro casual. Pero no una bilateral.



Macri tomó nota sobre las repercusiones políticas que están generando en Buenos Aires su estrategia diplomática con Londres, y decidió ralentar su decisión de avanzar en una relación plena con el Reino Unido. De hecho, Malcorra ya fue convocada por la Cámara de Diputados, para que explique la agenda con Inglaterra. Home sweet home.

Seminario del Financial Times

El presidente Mauricio Macri fue el orador principal del seminario "La nueva Argentina" realizado ayer en Nueva York por el diario Financial Times. El evento, que tuvo a El Cronista Comercial como media sponsor, contó con el apoyo de empresas como Citi, GE, HSBC, CFI, JPMorgan, Pampa, YPF, Shell, PAE y Axion. En esta edición, se incluyen varios de los contenidos exclusivos preparados por el FT para acompañar esta cobertura.