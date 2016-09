El presidente del Banco Central de Suecia, Stefan Ingves, está en la Argentina para disertar hoy mismo en el segundo día de las Jornadas Monetarias y Bancarias del Banco Central de la República Argentina (BCRA). De diálogo fluido con su par argentino, Federico Sturzenegger, este sueco nacido en Finlandia y recibido en la Stockholm School of Economics lideró el final del proceso que llevó a su país a prácticamente abandonar el uso de dinero en efectivo. Las coronas suecas en cash en circulación representan, hoy por hoy, apenas el 2% del PBI del país e Ingves está convencido de que puede pasar algo parecido con el peso argentino.

– ¿Como es que se elimina el efectivo?

– Es en realidad un proceso que ha tomado un largo tiempo, ya que hemos estado trabajando en estos temas 25 o 30 años. Pero al mismo tiempo, cuando el Banco Central decidió librarse del manejo de efectivo, eso se aceleró. Eso es una parte de ello, la otra tiene que ver con el cambio tecnológico, ya que la omnipresencia de Internet y los celulares han hecho muy fácil al cambio.

– ¿Qué se pierde cuando se deja de usar efectivo en tu país?

– Nada.

– ¿Y la libertad, el hecho de no dejar que tu Gobierno se entere de todo lo que hacés?

– No pierdas de vista que esto no es un caso de un Gobierno que fuerza a su gente a dejar de usar efectivo. No es algo que haya sido diseñado o dictado. Esto es resultado de políticas de los Bancos Centrales y a la vez de la preferencia de las personas por soluciones tecnológicamente más modernas.

– ¿Y qué se gana?

– Eficiencia y conveniencia. Todos esos camiones blindados, toda esa gente manejando dinero de un lado para el otro, podrías reducir todas esas necesidades. Así esas personas podrían dedicarse a otras actividades: esa es la definición de una mejora en productividad.

– Podría ser difícil obtener el consenso para eso.

– Hay que entender que el uso de efectivo está subsidiado, básicamente porque es gratis. Pero en realidad cuesta dinero: podés pagar con efectivo, cheques, transferencias, tarjetas y otros. Y si cada medio de pago tuviera que cubrir sus propios costos las personas elegirían el más económico.

–¿Debería cobrarse a los bancos por el uso de efectivo?

–Se podría. Cuando empezás a cobrar, los bancos tienen que penar seriamente en una solución. En mi país los bancos empezaron a cobrar por los cheques y pocos años después habían desaparecido.

– ¿En países emergentes, donde tenemos más de un tercio de los trabajadores en negro, esto es aplicable?

– Ya se ha hecho. Tomemos el caso de Kenia, por ejemplo, donde implementaron el sistema M-Pesa, con el que mandan dinero de un teléfono al otro. Otro se acaba de implementar en India. El problema de la evasión fiscal existe en muchos lugares. Si tenés evasión, mejorá los impuestos. Pero eso no tiene nada que ver con pagos.

– En Argentina existen hasta sistemas para transferir divisas hacia el exterior de manera completamente informal.

– Entiendo, pero mi punto es que esa no es una forma muy eficiente de hacer negocios. La gente tiende a hacer lo que es más conveniente. La conveniencia puede ser un driver muy fuerte.