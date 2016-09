El debate en torno a la seguridad copa la campaña presidencial

Como podía esperarse, los ataques del final de semana en Estados Unidos entraron en la campaña electoral y pusieron en eje nuevamente la visión opuesta entre los dos candidatos que compiten por llegar a la Casa Blanca para atajar las amenazas terroristas que enfrenta el país.

El aspirante republicano, Donald Trump, reiteró ayer su propuesta de "extremar la evaluación" de todos los inmigrantes que quieran acceder a suelo estadounidense, y la de prohibir directamente la entrada a los que procedan de países sospechosos de albergar células terroristas. "Es un desastre", aseguró el magnate en una entrevista con la cadena Fox, y vaticinó que la situación "va a ir a peor". "Es una vergüenza, y vamos a tener que ponernos muy duros. Creo que vamos a tener que ver un gran cambio tras los últimos dos días. Esto es algo que tal vez pase en todo el país", aseguró sobre los episodios de violencia.

Trump caracterizó las amenazas terroristas en Estados Unidos como un "cáncer" e insistió a atajarlo de raíz e intensificar los ataques aéreos contra el grupo yihadista Estado Islámico (EI) en Oriente Medio.

Su rival demócrata, Hillary Clinton, esgrimió en rueda de prensa una postura opuesta a la de Trump, basada en extremar la vigilancia a través de la inteligencia y las nuevas tecnologías, y pidió alejarse del miedo. "Estemos atentos, pero no tengamos miedo. Hemos enfrentado amenazas antes. Si ven algo, o escuchan algo, informen inmediatamente a las autoridades policiales locales. Sé que vamos a enfrentar este nuevo peligro con el mismo valor y vigilancia. Elegimos determinación, no miedo", dijo la ex secretaria de Estado, que hizo hincapié en su experiencia al frente de la diplomacia estadounidense cuando tuvo que tomar decisiones vinculadas a este tipo de amenazas. Hillary insistió en que es la única que conoce realmente el terreno. La ex primera dama rechazó la idea de prohibir la entrada al país a los musulmanes como medida preventiva. La seguridad será uno de los temas que discutirán los candidatos en el primer debate presidencial programado para el lunes.