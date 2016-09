Red Hat Forum

Wayra convoca

ElastixWorld

El 13 de octubre, en el Hilton Buenos Aires, "los expertos de la comunidad IT expondrán las últimas innovaciones que ayudan a las empresas a transformarse y programar el futuro digital para evolucionar y satisfacer las necesidades del negocio", informaron. Habrá presentaciones acerca de las nuevas tendencias en Cloud Computing, Internet of Things, Big Data, Soluciones Emergentes y Movilidad, a cargo de representantes de la compañía así como de alianzas, clientes y socios estratégicos.Más información: www.redhat.com/es/about/events/red-hat-forum-buenos-aires-2016La aceleradora de startups tecnológicas de Telefónica abrió la apertura de una nueva convocatoria de empresas que tengan proyectos que aporten soluciones globales relacionadas con Agrotech, Salud, IOT, Big Data, Seguridad, SaaS, Fintech y Social Media. Hasta el 7 de octubre las empresas podrán presentar sus propuestas. Las cinco seleccionadas recibirán herramientas tecnológicas y financiación de hasta u$s 50.000. En esta oportunidad, la búsqueda apunta a proyectos.Más info: www.wayra.co/arEl evento sobre las comunicaciones de voz IP, telefonía, comunicaciones unificadas y código abierto que intenta reunir a la comunidad IT alrededor del mundo tendrá lugar en Buenos Aires los 19 y 20 de octubre próximos. En esta séptima edición, coorganizada por Provetel, los conferencistas más reconocidos serán Matt Jordan (CTO de Digium), Mira Georgieva (presidente de Zoiper) y Edgar Landívar (CEO de Elastix) que brindarán charlas sobre avances y novedades en el sector.Más info: www.elastixworld.com