Termómetro

Caliente Michael Dell, CEO de Dell Inc.

Frío Kwon Oh-hyun, CEO de Samsung

La empresa Dell terminó la operación de compra de EMC Corporation, anunciada el octubre del año pasado pero que tomó su tiempo dada la complejidad que revestía. Así, la nueva empresa, Dell Technologies, fusión de las dos nombradas, se convierte en la tecnológica privada más grande del mundo: dan servicios al 98% de las empresas incluidas en el ranking Fortune 500. La adquisición significó el desembolso por parte de Dell de u$s 67.000 millones. “En tecnología o cambiás o te morís”, declaró Michael Dell en una conferencia virtual a la que asistió IT Business. EMC trae a Dell un conjunto de compañías como VMWare, Pivotal y RSA, entre otras, y es relevante en segmentos como Cloud y Storage. Sumando el negocio de venta de equipos de Dell, la nueva compañía busca convertirse en un líder end-to-end.El futuro de la empresa coreana fabricante de smartphones se veía luminoso,gracias a las ventas de los nuevos modelos Note S7 y Note S7 Edge, lanzados semanas antes de que Apple lanzará sus nuevos iPhones. Pero las baterías de los telefonos de Samsung comenzaron a estallar por una falla de fabricación (ya hay más de 70 casos reportados) y la compañía perdió u$s 26 mil millones de valor de mercado, según informó el portal Quartz. El valor de las acciones cayeron un 13% desde el pico del 23 de agosto. Ahora la fabricante de terminales tendrá que reemplazar los 2,5 millones de equipos ya despachados, y los analistas del sector estiman, además, que los coreanos tendrán que apurar la salida del sucesor de Note 7 para intentar recuperarse rápidamente.