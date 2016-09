El alto potencial del sistema financiero argentino, según Curutchet y Cristofani

Sólo con lograr un ritmo que les permita alcanzar el nivel promedio de intermediación financiera que tiene hoy la región, los bancos en la Argentina tienen un enorme potencial de crecimiento, coincidieron en destacar hoy los presidentes del Banco Provincia, Juan Curutchet, y del Santander Río, Enrique Cristofani, en sus presentaciones en las jornadas monetarias organizadas por el BCRA.

Ambos comenzaron sus exposiciones con el mismo foco, el del retraso de los créditos en la Argentina: el año pasado, los préstamos al sector privado representaron el año pasado “apenas” el 13% del PBI, mientras que en Chile representan casi 70% y la región promedia el 38%. Por eso, Cristofani plantea que “es posible desarrollarse en poco tiempo”.

El presidente del Santander Río apuntó a otros datos duros: las hipotecas representan 1,2% del PBI (contra 6,1% en Perú, 9,7% en Brasil y 23,1% en Chile); los depósitos a plazo son equivalentes al 7% del Producto (contra 15% de Perú, 22% de Brasil y 53% de Chile); los fondos administrados pesan en el PBI 2% (contra 10% de México, 14% de Chile y 46% de Brasil); y el mercado de capitales tiene una capitalización equivalente al 6% del PBI (frente al 44% de México, el 71% de Colombia y el 118% de Brasil). Como contrapartida, señaló, los argentinos tienen fuera del sistema u$s 216.000 millones, “la mitad de un PBI”.

Ambos coincidieron en que, partiendo de esas bases tan bajas, la intermediación financiera podría crecer 25 puntos (lo que implica casi triplicar su peso en relación al PBI). Cristofani lo planteó como un objetivo a 10 años. Según Curutchet, implicaría que el crédito pase de u$s 65.000 millones a u$s 195.000 millones y que específicamente el volumen de hipotecarios pase de u$s 3700 millones a u$s 15000 millones.