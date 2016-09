Aseguran que ‘Día del Empleado de Comercio’ no afectará apertura de negocios

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios aseguró que la celebración del ‘Día del Empleado de Comercio’ el próximo lunes 26 de septiembre “en nada afectará la apertura de los comercios cuando los mismos son atendidos por sus dueños o con aquellos empleados que acepten asistir a cumplir sus tareas.

“Estos días no exigen el otorgamiento de un descanso compensatorio cuando se trabaja, sino el pago de un recargo equivalente del 100%. Si no se trabaja, el empleado de comercio tiene descanso ese día, pero su remuneración mensual no variará”, explicó la Cámara en un comunicado.