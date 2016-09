Después de 10 años, hoy llega a la Argentina una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) con el fin de volver a auditar las cuentas de la economía y dialogar con economistas del sector privado.

“El Fondo viene a hacer lo que hace en los 192 países miembros del organismo, que es una visita anual para hacer un análisis de la situación económica, hacer una evaluación y presentar un informe al directorio”, señaló Claudio Loser, exdirectivo del FMI para Latinoamérica.

En diálogo con radio Continental, Loser enfatizó que el Fondo “no viene a prestar dinero, porque la Argentina no lo ha pedido, y no viene a imponer políticas, porque da condiciones cuando presta”. “No viene a decirle al país lo que tiene que hacer. Es una evaluación”, agregó.

La misión que llega hoy estará encabezará por el encargado del FMI para la Argentina, Roberto Cardarelli, y su visita se extenderá hasta el 30 de septiembre, momento para el cual se espera también la presencia del auditor regional del Fondo, Alejandro Werner, quien estará en el país cumpliendo otros compromisos.

Consultado sobre la última misión del FMI en la Argentina en 2006, cuando el Gobierno decidió cancelar todas las deudas con el organismo, Loser afirmó que Néstor Kirchner (en aquel momento Presidente) y Roberto Lavagna (ministro de Economía) "cometieron un error".

“Pudieron haber ido pagando de poco sin condicionamientos. Eso fue un tema en un momento donde la Argentina en vez de pagar 2% de interés término pagándole 10% a Venezuela”, acotó.