Malvinas: Pinedo aclaró que con Gran Bretaña hubo solo

El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, aclaró hoy que el Gobierno no firmó un acuerdo o tratado con Gran Bretaña en relación a las Islas Malvinas, sino que elaboraron “un comunicado” para “construir valor en conjunto” en el Atlántico Sur “en todo tipo de actividades”.



Pinedo reiteró su postura de no viajar a Malvinas porque “no” le gusta que le sellen el pasaporte en “tierra argentina”, aunque dijo que si tuviera que ir como “parte de solución definitiva” de soberanía, “iría”.



“Lo que hizo el Gobierno fue un comunicado, ni siquiera un acuerdo, no es un tratado. El comunicado que se hizo trata varios temas y cada uno de esos temas requiere un acuerdo específico para que se puede operar”, señaló.



De esta manera, Pinedo se refirió al comunicado conjunto del 13 de septiembre en ocasión de la visita a la Argentina del ministro de Estado para América Latina de la Cancillería británica, Alan Duncan, en el que se destacó el inicio de ambos países de “iniciar una nueva etapa positiva en la histórica y rica relación bilateral”.



“Lo que hay es una expresión de ideas generales que yo comparto, que traducidas en poca palabras es: con Gran Bretaña lo que vamos a hacer es construir valor en conjunto en la medida que podamos, en lugar de destruir valor en el Atlántico Sur todo tipo de actividades”, puntualizó Pinedo.



El senador del PRO añadió: “Es importante mirando el Atlántico Sur, que es más amplio que Malvinas”.



En lo personal insistió: “No quiero viajar (a Malvinas) para que los ingleses me sellen el pasaporte, no me gusta que me hagan eso para ir a tierra que considero argentina... No me gusta, es como si fuera a Santiago del Estero y me ponga un sello un país extranjero”.



Sin embargo, Pinedo analizó que “definitivamente hablar hay que hablar” con los ingleses por el tema Malvinas, por lo cual agregó: “Si tuviera que ir como parte de la solución definitivamente iría” al archipiélago.



El comunicado conjunto emitido por la Cancillería argentina informó que con Gran Bretaña la relación es en “todos los campos y abarca un amplio espectro de temas que incluye consultas políticas de alto nivel; cooperación en ciencia y tecnología, derechos humanos, refugiados y cuestiones de género”.



También, “fortalecer los vínculos en comercio e inversiones en ambas direcciones que nos beneficien mutuamente; colaborar en foros multilaterales como el G20 que la Argentina presidirá en 2018; profundizar los lazos en las artes, cultura, educación y deportes”.



Además, para “trabajar conjuntamente en el combate al narcotráfico, la corrupción, el terrorismo y el crimen organizado; cooperar en materias de seguridad internacional, defensa y no proliferación; y analizar la relación de uno modo integral que comprenda toda la agenda bilateral desde una óptica constructiva, incluyendo la Cuestión Malvinas”.



“La intención de ambas partes de remover obstáculos en áreas tales como la pesca e hidrocarburos en el Atlántico Sur, generará nuevas oportunidades de cooperación y de utilización racional de los recursos naturales de las islas y el cese de actos unilaterales que entorpezcan el nuevo clima que se busca crear”, recalcó el ministerio que conduce Susana Malcorra.



Además, se busca acordar que la Cruz Roja Internacional “lleve a cabo la misión humanitaria de identificación de los cuerpos de los soldados argentinos desconocidos, que se encuentran sepultados en el cementerio de Darwin, con el apoyo de ambas partes”.