Hallan bombas en Nueva Jersey, tras serie de ataques en EE.UU. durante el fin de semana

El FBI confirmó hoy el hallazgo el domingo por la noche de varios artefactos explosivos en una bolsa en Elizabeth, en Nueva Jersey, y que uno de ellos había estallado sin dejar víctimas durante la intervención de los artificieros.





“Había un paquete sospechoso que contenía varios artefactos explosivos improvisados ayer por la noche en la estación de tren de Elizabeth, en Nueva Jersey”, informó en un tuit el FBI.

El descubrimiento del paquete sospechoso se produjo un día después de que 29 personas resultaran heridas en una explosión en Manhattan, donde también se encontró un dispositivo sin explotar fabricado con una olla a presión a cuatro manzanas del lugar de la explosión.

También el sábado, una bomba de tubo explotó a una hora de la estación de Elizabeth en Seaside Park, New Jersey, obligando a cancelar una carrera benéfica. Las autoridades dijeron que los sucesos no parecían relacionados, pero que no descartaban ninguna hipótesis.