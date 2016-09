Cristina, Carrió, Margarita, Stanley y Malena: un 2017 que ya huele a perfume de mujer

En mi caso particular, Cristina, soy portadora de apellido, me llamo Hilda Beatriz González de Duhalde, no me pesa". "Chiche" le respondió así a su sucesora, la primera dama Fernández de Kirchner. Corría el año 2004 y el Congreso del PJ fue una bisagra justicialista por un encendido debate que sería definido desde el machismo como "de alta peluquería" por un Aníbal Fernández de una lealtad que ya fluctuaba entre ambos apellidos.

Un año después, en la primera elección de medio término de un Gobierno que asumió saliendo segundo con un escaso 22% de los votos, unos comicios clave para la continuidad de ese como de cualquier proyecto, la futura presidenta arrasó frente de la creadora de "Las manzaneras". Fue el comienzo del fin del duhaldismo y la reconversión (otra más) del peronismo en kirchnerismo.

A poco más de una década, la previa del combate legislativo del 2017 también huele a perfume de mujer. Desde un intento de regreso parlamentario de Cristina Kirchner, a una Elisa Carrió que quiere ganarle en las urnas además de en la Justicia; una Margarita Stolbizer que, a fuerza de otras denuncias contra la ex mandataria, es codiciada por el massismo y el vidalismo; una Malena Galmarini que podría ser la carta bajo la manga de Sergio Massa; y una Carolina Stanley que, como ministra de Desarrollo Social, ya recorre los distritos bonaerenses con chip de campaña anticipada con el programa "El Estado en tu barrio".

"Volver, pero mejores", auguró Cristina Kirchner la semana pasada en ATE, en su primer viaje desde el sur sin cita judicial en agenda. En pleno discurso de llamativa unidad, la ex mandataria dio a entender que el regreso debe ser "del proyecto" y no de personas. En su círculo íntimo, donde la ven más atareada por las causas que la llevan a Comodoro Py que al armado político, hay quienes juran que la escucharon decir que el año que viene no será candidata. No obstante, respondiendo al reclamo de atención desde su propio espacio luego de la bomba neutrónica de revoleo de los u$s 9 millones de José López, la ex Jefa de Estado continuará con su raid pre-electoral: el miércoles, el día del estudiante, visitará sus pagos, La Plata.

Carrió, su contracara política e histórica, enfrentadas desde el 2001 cuando investigaban el lavado de dinero, con su carnet de socia (incómoda pero) fundadora de Cambiemos, ya le avisó al presidente Mauricio Macri que buscará una senaduría el año que viene. El cambio de domicilio de la chaqueña a la bonaerense Exaltación de la Cruz (donde hoy vive en un country), anticipa lo que podría ser la pelea del siglo fuera de Las Vegas. Regresando desde Italia, donde fue a descansar y a buscar información sobre Daniel Scioli (otro posible contrincante), la líder de la Coalición Cívica también despotrica contra otra eventual competidora: su némesis en la denunciología (a quien acusa de copiarla), la bonaerense de nacimiento, Stolbizer. La referente del GEN, también de pasado radical, es otra que no descansa buscando pruebas en contra de Cristina Kichner.

Viendo cómo el Gobierno también coqueteó con Stolbizer, un siempre misterioso Sergio Massa puso en duda su nominación y en sus gacellitas de prensa su esposa comenzó a ser titulada como "Malena", a secas, sin apellido de soltera ni de casada. También en el Frente Renovador es señal inequívoca en esta nueva era de comunicación duranbarbiana de la construcción de una candidatura. Como abanderada del proyecto de paridad de género (aprobado la semana pasada en el Senado provincial), en los últimos 15 días ya visitó Pilar, Tandil y Las Heras.

El macrismo, que ya usó los apellidos reconocidos el año pasado, apuesta a imponer figuras sin conocimiento. Stanley asoma entre las posibles cartas en las baraja ministerial. Como si fuera poco, el Gobierno además lanzó la fantasía de la primera dama Juliana Awada. La semana pasada estuvo en Quilmes con María Eugenia Vidal, que si en algo coinciden todas las encuestas es ubicarla como la dirigente con mejor imagen positiva del país. Y sí, es otra mujer que jugará un papel importante en 2017.