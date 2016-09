Marchas para pedir justicia por Julio López

Organizaciones de derechos humanos, estudiantiles, políticas y sociales marcharon ayer en La Plata y en la Ciudad de Buenos Aires para recordar y exigir justicia por Jorge Julio López, el testigo clave en el juicio que condenó a prisión perpetua a Miguel Etchecolatz por crímenes de lesa humanidad, quien permanece desaparecido desde hace una década. Además, durante todo el fin de semana se realizaron jornadas en homenaje al albañil.

La convocatoria en La Plata se realizó en Plaza Moreno, frente a la Municipalidad, adonde hace diez años se realizó el juicio contra Etchecolatz, con el objetivo de recordar el día en que López desapareció cuando se dirigía a presenciar la audiencia de alegatos.

En ese marco, las distintas organizaciones de derechos humanos, sociales, movimientos estudiantiles y gremiales se convocaron bajo el lema "A 10 años de la segunda desaparición de López" y pidieron "juicio y castigo a los responsables y mantener vigente su presencia en la lucha por la memoria, verdad y justicia".

Rubén López, el hijo del albañil desaparecido en 2006, quien participó de la marcha, sostuvo en declaraciones a la agencia oficial Télam que el "legado, compromiso, deber y obligación" de la sociedad "es que estos personajes nefastos permanezcan en la cárcel", en el marco del debate sobre el beneficio de la prisión domiciliaria para Etchecolatz. "Tenemos varias hipótesis (sobre los culpables de la desaparición), pero nosotros no somos quienes tenemos que resolver y la Justicia no da respuestas, no investiga", sostuvo Rubén.