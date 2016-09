Cristina volvió a cuestionar al fiscal Marijuan y lo vinculó con servicios de inteligencia

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a cuestionar hoy al fiscal Guillermo Marijuan, quien la investiga por supuestas maniobras de lavado de dinero en la causa de "la ruta del dinero K", y dijo que tiene "terminales en exservicios de inteligencia".

A través de su cuenta de Twitter, la exmandataria compartió la lectura que hizo del diario ecuatoriano El Telégrafo, que describe un supuesto "nuevo Plan Cóndor" cuyo objetivo sería encarcelarla a ella y al brasileño Luis Inacio Lula da Silva.

Además, publicó fragmentos de una nota del diario Perfil en la que se difunde un supuesto ofrecimiento de Marijuan a Lázaro Báez para que aporte pruebas que comprometan a la ex presidenta, a cambio de una eventual excarcelación.

Marijuán, con terminales en ex servicios de inteligencia y en político con ambición presidencial... pic.twitter.com/1YW8bCVdUg — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 18 de septiembre de 2016

Perfil: "El fiscal Marijuán intenta que el empresario aporte pruebas de que fue testaferro de los Kirchner" pic.twitter.com/f6CamlKwXR — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 18 de septiembre de 2016

"Una confirmación de lo que pensaba. Y lo que es un secreto a voces: que un 'juez' y 'un fiscal' tienen presa a una persona para obligarla a decir lo que ellos quieren...", escribió la expresidenta en la red social.

Además, recordó que Marijuan fue quien envió un "escandaloso audio" en el que le comentaba en off the record a un periodista que la dejaba a la ex presidenta "al borde de la detención".