Macri llega a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU

El presidente Mauricio Macri llegará este domingo a la mañana a Nueva York en un vuelo privado para iniciar mañana su agenda de actividades en el 71 período de sesiones ordinarias de la Asamblea General de Naciones Unidas y la presentación al mundo de una nueva Argentina.



El presidente llegará al Aeropuerto John F. Kennedy junto a la Primera Dama, Juliana Awada, y su comitiva, y desde allí se dirigirá al hotel The Mark, un cinco estrellas ubicado en la zona este del Central Park (Upper Est), muy cerca del Metropolitan Museum.



El Jefe de Estado no tendrá actividad oficial este domingo, mientras se prepara para lo que serán tres días de intensa actividad, con eje en su participación en la Asamblea de las Naciones Unidas, tanto en la Asamblea General como en el Comité de Refugiados, pero también con presencia en la reunión anual de la Clinton Global Iniciative, que es la fundación del expresidente Bill Clinton, y en un seminario organizado por el Financial Times en Wall Street sobre "La Nueva Argentina".



El mensaje que el Jefe de Estado llevará a la ciudad de Nueva York, donde lo escucharán otros mandatarios, funcionarios de organismos internacionales como las Naciones Unidas, empresarios, e iversores tendrá como eje la presentación al mundo de la nueva Argentina como un país previsible, con reglas claras, disposición al diálogo y colaboración activa en temas de la agenda global.



De este modo, la Argentina se mostrará al mundo como un atractivo destino de inversiones, pero también como una nación que tiene un activo rol en la agenda global, en temas que van desde los problemas humanitarios como el que presentan los refugiados que huyen de la guerra en Siria hasta propuestas sobre cambio climático.

La Asamblea General de las Naciones Unidas recibirá así por primera vez a Mauricio Macri, despedirá al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que el 8 de noviembre tendrá sucesor o sucesora en la Casa Blanca, y también al Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki -Moon, al que la canciller argentina Susana Malcorra, también parte de la comitiva argentina, espera reemplazar.

Fuente: Télam