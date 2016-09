Paritarias: Gobierno descartó reapertura y Moyano reclamó que “no se metan”

El Gobierno descartó la reapertura de las paritarias y el líder del sindicato de camioneros salió al cruce y remarcó que la discusión salarial siempre está abierta.

El viceje de Gabinete, Mario Quintana, descartó la reapertura de paritarias, al señalar que “en el segundo semestre la inflación va a estar muy por debajo” de los “acuerdos” salariales, por lo que “no va a haber una diferencia significativa” entre los ingresos de los trabajadores y el alza de precios.

“Vemos una realidad que ya está ocurriendo”, dijo Quintana y expuso que “es cierto que en muchos de los casos de las paritarias que los gremios cerraron libremente, en el primer semestre el índice de inflación estuvo por encima de muchos de esos acuerdos”

Sin embargo, advirtió que “del mismo modo, en el segundo semestre la inflación va a estar muy por debajo de esos acuerdos paritarios”.

En declaraciones a radio Mitre, aseveró que “al cabo del año, en la gran mayoría de los casos no va a haber una diferencia significativa entre paritarias e inflación”.

Por su parte, el jefe del gremio Camioneros, Hugo Moyano, cuestionó declaraciones de funcionarios del gobierno respecto de las negociaciones salariales al señalar que “las paritarias están abiertas siempre” y que desde el Ejecutivo “no tienen por qué meterse” en la discusión entre sindicatos y empresas.

“Si necesito recuperar el poder adquisitivo del salario lo voy a discutir con las empresas y me van a forzar a discutir en paritarias y eso no tienen por qué meterse en ese sentido, no tienen que decir eso no se hace”, añadió.

Y, en diálogo con radio Continental, sostuvo que si un gremio reajusta paritarias con las empresas y luego van al Ministerio de Trabajo “si no me homologa, me obliga a salir a la protesta”.