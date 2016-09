Trump intentó cerrar la polémica sobre Obama, apuntó contra Hillary y abrió un nuevo frente

El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, reconoció este viernes que el actual mandatario Barack Obama nació en Estados Unidos, en una tentativa por cerrar una áspera polémica que lo mantuvo en el centro de la tormenta por unos cinco años.

El presidente Obama "nació en Estados Unidos. Punto", dijo Trump en un breve discurso en Nueva York.

La interminable y estéril polémica sobre la nacionalidad de Obama se arrastraba desde 2011, impulsada por una corriente de opinión que sostenía que el actual mandatario no es estadounidense y por lo tanto no podía ser presidente.

El propio Trump fue durante años uno de los más ruidosos defensores de esa corriente, estrechamente ligada a los sectores más conservadores del electorado.

En un discurso que brindó hoy, Trump dijo que su rival en la carrera presidencial, Hillary Clinton, comenzó la controversia.

Automáticamente, la candidata demócrata utilizó su cuenta de Twitter, en la que aseguró que es una "desgracia".

What Trump just did is a disgrace.

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) 16 de septiembre de 2016