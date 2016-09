Ottavis a Vidal:

El diputado bonaerense y afín a La Cámpora dejó la polémica de lado y se mostró más moderado. Así al hablar del gobierno actual dijo: "A María Eugenia Vidal la banco a muerte por el trabajo que hace contra la policía en la provincia".



En una extensa entrevista en el programa Desayuno Americano, que se emite por América TV, el amigo de Máximo Kirchner habló de todo: audiencia pública por taridas, política, errores propios y ajenos, y de sus adicciones.

"Hoy tiendo a pensar que el proceso de cambio que comenzó en 2003, con Néstor Kirchner, continúa y que Mauricio Macri también es parte de ese proceso", aseguró Ottavis.

Al ser consultado sobre el futuro político de la expresidenta Cristina Kirchner, el líder camporisa trató de desviar el tema. "No la estoy viendo a Cristina", contestó de forma escueta.

De la situación judicial de la exmandataria y de los primeros 9 meses de la gestión de Cambiemos, Ottavis indicó que "no me pone feliz" ni que el presidente Macri esté procesado, ni de que Cristina Kirchner esté sospechada. "Hay que tomar medidas para que no exista posibilidad de corrupción en los gobiernos que llevan adelante las gestiones". Y agregó: "Igual para mí cuando somos culpables todos, no somos culpable nadie".

"La Argentina tiene errores de base. Y ahora tiene la posibilidad de cambiarlo", advirtió.

El diputado K puntualizó que "la pobreza es un problema real de este pueblo" y le achacó a este Gobierno haber hecho un ajuste muy fuerte.

Luego, al ser chicaneado con que "estaba muy macrista", Ottavis aclaró que ideológicamente es "peronista/kirchnerista", pero que entiende que a la Argentina no le va a ir bien si gobiernan peronistas/kirchneristas o macristas. "Al país le va a ir bien si gobierna un buen tipo", aseguró.

"Yo a Vidal la banco a muerte por lo que está haciendo contra la policía en la provincia", dijo al aclarar que es un momento actual es menos polémico.

Sobre las tarifas, señaló: "Había que aumentar las tarifas pero no a 400%. Por eso, los sindicalistas hoy cumplen un rol muy grande, y el Gobierno está obligado a bajar este momento de tensión".