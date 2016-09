Pilotos: el paro de Aerolíneas termina al mediodía pero no descartan nuevas medidas

El secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, confirmó que el paro que llevan adelante desde anoche finalizará hoy al mediodía, aunque no descartó que haya nuevas medidas en el futuro.

Además, deslizó que hay funcionarios del Gobierno que "empujan a los paros para transferir pasajeros a las transnacionales", entre los que mencionó a Gustavo Lopetegui, vicejefe de Gabinete y ex CEO de la empresa Lan Argentina.

"Que se extienda la medida de fuerza, no. El plan de lucha empezó, no descarto que haya nuevas medidas en el futuro. Hay que esperar que todo el mundo reflexione, porque se hacen públicas situaciones que no todo el mundo conoce", expresó.

En diálogo con radio Nacional, Biró aseguró que desde septiembre del año pasado que los aeronavegantes no reciben un incremento salarial, "cuando la inflación interanual, según el ministro de Hacienda, es del 45%".

"Es responsabilidad de la compañía que es la que vende pasajes y es la que puede anticipar estas medidas. La gente de prensa y comunicaciones hace 24 horas estaba hablando de cómo estaba vestida (la presidenta de Aerolíneas) Isela Constantini en el mini Davos", fustigó.

El sindicalista negó además que el paro haya sido sorpresivo, ya que "hace 30 días anunciamos medidas de fuerza pero durante toda la conciliación obligatoria no hubo ninguna voluntad de acuerdo".

Por último, el titular de APLA dio a entender que la situación responde a una interna dentro del Gobierno.

"Hay funcionarios del Gobierno que no saben que los salarios de los aeronáuticos no se recompusieron. Pero hay otros que sí saben, y nos empujaron a la medida. Tendrán que discutir entre ellos. Hay algunos que saben muy bien qué hacer con la aviación, por eso nos empujan a los paros para transferir los pasajeros a las transnacionales. Uno que sabe es el ex CEO de Lan Argentina, Gustavo Lopetegui, que está en el Gobierno", expresó.

La medida de fuerza se inició anoche a las 20, cuando finalizó la conciliación obligatoria dictada por el ministerio de Trabajo hace 20 días, lo que provocó la cancelación de todos los vuelos nacionales e internacionales de Aerolíneas Argentinas y Austral.