Vuelven a las calles contra la reforma laboral en Francia

Las manifestaciones organizadas ayer en Francia contra la reforma laboral del gobierno socialista de Francois Hollande dejaron un saldo de 15 policías y gendarmes heridos y 62 detenciones.

El comunicado oficial no precisó si había heridos entre los manifestantes, que totalizaron 78.000, según las autoridades, aunque los sindicatos reportaron 170.000 personas.

La mayor parte de las 169 manifestaciones se desarrollaron sin incidentes, pero el gran despliegue de seguridad no pudo evitar altercados en París, Nantes, Rennes, Rouen, Grenoble, Toulouse y Montpellier. Hubo enfrentamientos entre agentes y movilizados que incluyeron lanzamientos de cócteles molotov y de gases lacrimógenos. "Esos actos de violencia son inaceptables", dijo el ministro del Interior francés, Bernard Cazeneuve.

Fue la decimocuarta jornada de protesta desde que se iniciaron en marzo pasado, encabezada por la Confederación General del Trabajo (CGT), en reclamo de la derogación de la ley adoptada en pleno periodo estival y que en su trámite parlamentario evitó el debate y el voto de los diputados. La reforma es una de las últimas del quinquenio del gobierno socialista. Aunque el Ejecutivo la presenta como una solución contra el paro, los sindicatos denuncian que supone un paso atrás en los derechos adquiridos.

Los gremialistas no cierran la puerta a nuevas protestas. Pero el segundo mayor gremio de los convocantes, Fuerza Obrera, declaró su intención de centrarse en el terreno jurídico y empresarial, con el pedido de un dictamen de constitucionalidad sobre algunas disposiciones de la ley y la obstaculización de su aplicación en las empresas.