La fuga de divisas se duplicó en lo que va del año y alcanza u$s 9000 millones

En agosto la fuga de divisas ascendió a u$s 1506 millones. La demanda de dólares se mantuvo relativamente estable respecto al mes anterior, con u$s 1491 millones. Así, en lo que va del año, la fuga de capitales ya asciende a u$s 9000 millones, el doble que en los primeros ocho meses de 2015. La demanda de dólares este año incluso ya superó a todo lo que se vendió en 2015 para atesoramiento y formación de otros activos externos.

Este movimiento del mercado de cambios es una reacción lógica luego de la liberación de las restricciones al acceso de moneda extranjera. Sin embargo, el fuerte apetito funciona también como indicador de un aspecto de la economía sin cepo: la percepción de que el dólar sigue estando barato. En línea con las quejas de los industriales y los analistas de la City, nueve meses después de la devaluación el tipo de cambio continúa atrasado.

El Banco Central difundió ayer su balance cambiario del mes de agosto. A diferencia de lo que había ocurrido el mes anterior, el balance reportó un saldo negativo de u$s 503 millones.

Las reservas internacionales brutas del BCRA descendieron u$s 1.362 millones en el transcurso de agosto y cerraron el mes con un stock de u$s 31.150 millones. En lo que va del año, presentan una suba de u$s 5.586 millones.

"Las reservas no aumentaron debido a un fuerte incremento de la liquidación por exportaciones ni por un fuerte ingreso de capitales privados para inversiones", advirtió el economista Miguel Ángel Broda. "Si lo hicieron fue por el swap del BCRA con los bancos internacionales, unos u$s2500 millones, y por la fuerte colocación de deuda del Gobierno por u$s 22.800 millones y por la emisión de deuda de las provincias en el exterior, otros u$s 4100 millones", detalló.

Para Broda: "Todo indica que el tipo de cambio a $15 sigue siendo poco competitivo para los exportadores y un incentivo para atesorar divisas y viajar al exterior".

En las cuentas del Central hay un dato que abona esta teoría. La demanda de dólares por turismo en lo que va del año aumentó un 16,1%. Esto, mientras la moneda estadounidense se mantiene sin grandes sobresaltos en la plaza cambiaria. En agosto, el billete terminó con una caída de 9 centavos y desde que empezó septiembre, la moneda estadounidense ganó 12 centavos para la venta y ayer cerró a $15.25

Una radiografía del mercado de cambios muestra que unos 647.000 clientes compraron dólares billetes en agosto por una suma total de u$s 1567 millones. El 47% de ese universo adquirió hasta u$s 10000, un 19% entre u$s 10.000 y u$s 50.000 y un 16% entre u$s 50.000 y u$s 500.000, un 7% entre u$s 500.000 y u$s 2.000.000, un 3% entre u$s 2.000.000 y u$s 5.000.000 y el 6% restante registró compras mensuales superiores a u$s 5 millones.

A mediados de julio, la autoridad monetaria había anunciado la quita del tope de los u$s 5 millones que se podían comprar por mes.