No abrirán paritarias docentes

Pese al reclamo de los gremios docentes nacionales, que va en línea con el de varios sindicatos, desde el Ministerio de Educación aseguran que no se abrirán nuevas negociaciones paritarias este año. El argumento es repetido. Dicen que la inflación ya comenzó a bajar y aseguran que no superará el 35% este año, por lo que no se perjudicará el aumento acordado en febrero pasado entre el ministro de Educación, Esteban Bullrich, con los gremios.

El acuerdo nacional con los docentes estableció un salario mínimo para febrero de $ 7.800 y de $ 8.500 a partir del 1 de junio. En total, redondea una suba de 40% en el mínimo. El incremento salarial se compuso de la siguiente manera: la mejora fue del 25% y se aumentó el Fondo del Incentivo Docente (FONID), lo que conformó un incremento promedio del 30% en todo el país y del 40% para 55.000 docentes de siete provincias.