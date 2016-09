La conexión ya está sobre ruedas

Los autos no son solo un medio de transporte. En muchos casos ya son oficinas móviles. Para quienes tienen que movilizarse durante la jornada laboral, las terminales ofrecen una serie de sistemas que pueden ayudarlos a cumplir con todas sus demandas.

Desde hace un tiempo, las pantallas instaladas en la consola central de los vehículos reflejan el navegador. Las últimas actualizaciones poseen mapas 3D, que muestran fielmente la silueta de los lugares más emblemáticos de las ciudades. Esto no solo hace que la imagen sea más vistosa, sino que logra que la localización de un lugar determinado sea más directa y rápida de lograr, ya que se puede encontrar por asociación sin la necesidad de leer las calles.

El bluetooth para realizar llamadas con manos libres es una tecnología ya conocida. Pero, en la actualidad, muchos vehículos cuentan con mirrorscreen, por el cual se puede duplicar la pantalla del celular en la del auto. Para poder utilizarlo, el conductor deberá conectar su teléfono inteligente a la toma USB del auto y vincularlo. Luego, podrá controlar las aplicaciones compatibles desde la pantalla táctil del coche. Esta solución está disponible para iOS y Android.

Pareciera que la tecnología incentiva a distraerse mientras se conduce, pero no es así. Disponible desde gamas iniciales, muchas terminales equipan a sus productos con control de voz. De esta manera, el usuario puede indicar a quién quiere llamar o qué aplicación quiere abrir para que el sistema ponga el funcionamiento, sin la necesidad de desviar la vista hacia la consola central.

Para gozar de la conectividad total no hace falta estar en el habitáculo. Las últimas actualizaciones permiten accionar algunas funciones del auto desde afuera, a través del teléfono. Con esta herramienta, se puede accionar el cierre centralizado, prender el motor, hacer que las luces se enciendan o se apaguen y manejar la temperatura del climatizador.

Otra novedad, que llegó este año, es la tecnología on star. Por ahora, una sola marca equipa a uno de sus modelos con este sistema que ofrece asistencia permanente para el conductor las 24 horas, todo el año. Para comunicarse con un consejero, sólo hay que pulsar un botón y se iniciará la llamada para evacuar cualquier duda. Lo más común es que se le solicite a la persona especialmente capacitada a que encuentre una dirección y la envíe al GPS del auto, sin que el conductor ingrese la dirección deseada. Además, se puede solicitar alarmas de velocidad, un seguimiento detallado del recorrido para cuando el auto lo utiliza otra persona y auxilio en caso de emergencia. Si el sistema detecta un choque, on star llamará al vehículo para chequear que el conductor se encuentra bien. Si éste no atiende, se localiza la posición del auto y se envía una ambulancia. Otra función de esta plataforma es el bloqueo total del auto. Si el auto es robado, el usuario llama desde su celular al centro de atención para solicitar su inhabilitación.

Música incorporada

Desde la llegada del cassette, la música se encargó de amenizar millones de viajes en todo el mundo. La novedad es que ahora hay modelos en el mercado argentino que cuentan con un disco rígido incorporado en el auto. Este dispositivo, denominado Jukebox, permite almacenar 16 GB de música en el auto. La música se transfiere a través de un pendrive y ya no hace falta llevar nada encima para disfrutar de los temas que a uno le gustan. También se pueden guardar fotos y videos, en el caso que el objetivo sea entretener a los otros ocupantes del auto mientras el conductor se encarga del viaje.

Como sea, la tecnología avanza de manera veloz e irrefrenable para aumentar la seguridad y el confort dentro del habitáculo de los vehículos en todo el mundo. El concepto de vincular dispositivos móviles, ya sean celulares o tablets, con el auto es algo común. Esto trae un sin fin de soluciones de movilidad para aquellos conductores que utilizan el auto como un lugar multiuso que conjuga transporte, trabajo y placer. // Martín Echaide