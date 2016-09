"Menem y el kirchnerismo tiraron al diablo la cultura del esfuerzo"

Reflexivo, estudioso, apasionado, el actor Juan Manuel Gil Navarro no recurre a los eufemismos a la hora de opinar sobre la actualidad política argentina. "Mucha gente administró mal y robó plata, pero esto no es un problema solamente político: tiene que ver con nuestro ADN cultural" sentencia. A sus 43 años, es como un puente entre dos generaciones: criado en la cultura del esfuerzo, hoy observa con desazón que los más jóvenes opten por vivir en una suerte de "rave" permanente.

Aunque está interpretando en teatro una obra que vio y aprendió de Alfredo Alcón, Shakespeare, todos y ninguno, con textos seleccionados de varias de sus obras, prefiere que no lo califiquen como "heredero" de ese gran actor. "Alfredo diría que no tenemos que heredar a nadie, que tenemos que hacer nuestro propio camino", acota. Gil Navarro padeció como actor la famosa "grieta" que se abrió durante la década kirchnerista, pero considera que lejos de ampliar ese vacío, ahora "hay que habitarlo".

Cuando interpretás los textos de Shakespeare, ¿sentís que tienen conexión con la realidad argentina?

-Son absolutamente actuales. Shakespeare es como David Bowie, viajó al futuro para contarnos lo que pasa hoy y decirnos que el problema no es político sino espiritual. Cuando digo el texto de Coriolano (sobre la soberbia del poder) o cuando, en Rey Lear, le digo a un ciego que se consiga "ojos de vidrio y que haga como los políticos, que simulan ver lo que no ven", inmediatamente lo relaciono con la actualidad. Como dice Shakespeare, si la gente se animara, sentiría una gran alegría de saber que el cambio está dentro de uno.



¿Cómo ves la actual situación política y social?

-La otra vez lo escuchaba a Enrique Pinti que decía que había un sector de la sociedad que le achaca todos los problemas al peronismo, pero decía que haciendo cuentas, se ve que hubo más años de otros gobiernos que de peronismo. No creo que haya que plantear si peronismo o no peronismo; en eso soy muy shakesperiano: hay un texto en Romeo y Julieta donde Mercuccio intercede en el duelo entre Teobaldo Capuleto y Romeo Montesco, y resulta herido de muerte, entonces les dice a los dos: "Que la peste caiga sobre ambas casas".



¿Subsiste la famosa "grieta"?

-Cuando la gente habla de la grieta, lo que hace es agrandar cada vez más ese vacío, y lo que hay que hacer es habitar esa grieta.



¿Cómo se logra?

-Con inteligencia, corazón, buena fe. Entendiendo que el otro no es un enemigo por más que piense distinto, porque si no, estamos destinados a jodernos todo el tiempo. Alfredo (Alcón), para contarme su visión política sobre la Argentina, una vez me dio un papel que escribió a mano -y que atesoro- donde cita al filósofo Víctor Massuh cuando dice que nuestro problema es que no creemos en la continuidad y entonces siempre estamos empezando de nuevo. Es como el castigo de Sísifo: estamos condenados a subir la cuesta con una pesada piedra, después tirarla sin ningún sentido, y volver a subirla y volver tirarla, y así eternamente.



¿Creés que hay una tendencia a habitar la grieta, como vos decís?

- La grieta se abre cada vez más, sobre todo entre los que más tienen y los que menos tienen. Mirá el debate que se instaló en estos días sobre si uno puede matar o no en legítima defensa. Estamos viviendo esa genialidad que mostró Stanley Kubrick en 2001 Odisea en el Espacio: nos rompemos la cabeza a huesazos por un celular, un reloj o un par de zapatillas... Decimos que no somos racistas y escucho cada dos minutos la expresión "negro de m...", ¿y qué pasó con la Patria Grande?



¿Qué es lo que te produce más preocupación?

-En lo político, el que se haya enraizado en la Argentina la frase "roba pero hace", como un permiso social que se concede a quienes están en el poder. Eso está super instalado, tanto en el macrismo como en el peronismo.



¿Y en lo cultural y lo social?

-Yo creo que está rota la cultura del esfuerzo en la Argentina, la cultura del trabajo. Es difícil contarle a los chicos hoy que si se esfuerzan van a conseguir cosas, porque todo lo que se ve es que quienes ocupan lugares de poder llegaron ahí haciendo trampa. Estuvo buenísima la "mano de Dios" en el gol de Maradona a los ingleses, pero eso no le salvó la vida a los conscriptos de 18 años que no sabían pegar un tiro en Malvinas. Hubo mucha más gloria en el segundo gol, en la pericia del tipo esquivando a siete personas para hacerlo. Por suerte, como Maradona es un genio, hizo los dos goles, el gol para Dios y el gol para el diablo, y nosotros nos debatimos todo el tiempo en eso.



¿Qué creés que influyó más en romper, como vos decís, esa cultura del esfuerzo y del trabajo?

-Creo que el que tiró al diablo esa cultura fue ese señor riojano (N. de R: por Carlos Menem) y muchos personajes del kirchnerismo. Pero creo que puede cambiar, aunque no va a venir de la clase dirigente. Los cambios van a venir de la base. Fue genial que aparecieran esos informes de gente y políticos robándose la guita, de que haya tanta guita posiblemente enterrada en la Patagonia, como si fuera un capítulo de Breaking Bad, porque todo eso hace que empecemos a confiar más en nosotros mismos que en los dirigentes.