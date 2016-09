Jaguar XE: un nuevo rugido recorre las calles argentinas

Con la mente puesta en pisar cada vez más fuerte en el mercado local de autos de lujo, Ditecar, la representación en el país de las marcas Volvo, Land Rover y Jaguar, presentó el Jaguar XE, un sedán deportivo que busca cautivar a los amantes de la firma de origen británico.

El modelo respeta la histórica línea de lujo de la marca, pero pone foco en la tecnología. Esta edición viene con pantalla táctil de 8" que permite acceder de forma rápida e intuitiva a todas las funciones y prestaciones ; sistema All Surface Progress Control, que gestiona la tracción de forma electrónica a baja velocidad y en cuestión de milisegundos; dirección asistida eléctrica, un nuevo control de reparto de par en curva mediante el frenado (torque vectoring by braking, que aminora la aparición del subviraje) y, finalmente, el sistema Jaguar drive control, que permite al conductor elegir entre cuatro modos de conducción: Eco (máximo ahorro de combustible), Estándar (balance entre economía, emisiones, conducción y manejo), Invierno (para superficies con bajo agarre) y Dinámico (para conducción deportiva).

Al país solo traerán 14 unidades este año y, en 2017, vendrán otras 40. Para 2020 apuntan a llegar a unos 120 vehículos. En ese sentido, Alejandro Fortín, brand manager de Ditecar, explicó a RPM que la posibilidad de contar con dólares libremente fue un alivio para ellos. "La salida del cepo nos ayudó; pero nosotros, de todas formas, somos cautos y dimos pasos chicos, porque queremos crecer a conciencia acompañando a nuestros clientes", dijo durante la presentación del evento. En ese sentido, aseguró: "La previsibilidad que da este nuevo contexto ayuda a que nosotros, como grupo tengamos, una confianza muy grande en el país".

El nuevo Jaguar vendrá en tres versiones: Pure, que estará a la venta por u$s 75.900; R Sport (u$s 104.900), y S (u$s 130.900). En los primeros dos casos, el modelo incorpora un motor naftero 2.0 turbo, acoplado a una transmisión automática de ocho velocidades, que genera 240 HP a 5.500 rpm con un torque máximo de 340 nm entre las 1.700 y 4.000 rpm. La velocidad de punta es de 250 km/h, y logra una aceleración de 0 a 100 km/h en 6,8 segundos.

Por su parte, el tope de línea XE-S cuenta con una transmisión automática de ocho velocidades, un motor naftero 3.0 supercargado que genera 340 HP a las 6.500 rpm con un toque de 450 nm entre 3.500 y 4.500 rpm; la velocidad máxima es de 250 km/h, y en solo 5,1 segundos logra una aceleración de 0 a 100 km/h.

Fortín celebró la flexibilización a la hora de importar este tipo de vehículos. "Podemos traer todo lo que deseemos, incluso hasta repuestos", dijo, y anticipó que en 2017 habrá un nuevo centro de service y mantenimiento para las marcas, que comenzará a construirse a fin de año en la zona norte de la provincia de Buenos Aires.