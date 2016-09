La acción de Apple alcanza máximos anuales gracias al iPhone 7

La acción de Apple alcanzó ayer máximos anuales gracias a la buena recibida del nuevo iPhone 7 entre el público y los expertos tecnológicos. La compañía aseguró que, durante la campaña de reservas, se agotaron las unidades inicialmente a la venta del iPhone 7 Plus así como las del modelo negro brillante del iPhone 7.

La acción de Apple acumula una ganancia del 10% en los últimos tres días, que cerró ayer a u$s 113. Así, la capitalización de la tecnológica volvió a superar los u$s 600.000 millones, algo que no ocurría desde abril.