Prat-Gay asegura que en el tercer trimestre los salarios le van a ganar a los precios

El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, reconoció ayer que la meta original del 3,3% del déficit primario sobre PBI para el año próximo no se va a cumplir, razón por la cual en el Presupuesto que hoy presenta en el Congreso el porcentaje será mayor para 2017. "Creemos en el gradualismo en la reducción del déficit fiscal, pero no hay otro camino dada la restricción social y política", defendió frente a una pregunta al término de su exposición durante el mediodía de ayer en el Foro de Inversiones en el Centro Cultural Kirchner (CCK).

Si bien eludió confirmar la cifra que circula, de un rojo primario de alrededor del 4,3% para el año próximo, mencionó que "Chile tiene déficit primario del 3,5% del PBI", y que "sería bueno llegar a esa meta en dos años". Reconoció que el objetivo para este año, de un 4,8% del PBI, "es un porcentaje alto, pero no el más elevado de la región. Mientras que vaya bajando, vamos por buen camino". Sin embargo, algunos analistas sostienen que este año no va a darse una baja: los cambios metodológicos en la medición del PBI suman alrededor de 0,4 puntos porcentuales de "ayuda".

En su exposición en la Sala Argentina del CCK, aseguró que "en el tercer trimestre se va a dar la primera recuperación del poder adquisitivo de los últimos 12 meses". Dijo que las paritarias cerraron en promedio en un 31%, que equivale a un 2,5% mensual. Lo puso en esos términos para comparar con el alza de precios: "En los meses que la inflación sea menor al 2,5%, el salario le va a ganar".

Sobre la inflación afirmó que "no hay dudas de que está bajando". Mencionó que su expectativa era llegar a una tasa mensual de 2% en septiembre y de 1,5% en diciembre. "No pensábamos que íbamos a llegar a este punto tan rápido; claro que un mes no basta", reconoció, aunque se mostró optimista sobre los datos de IPC para los próximos meses.

Sobre el endeudamiento, rescató unos números que habían sido presentados por el moderador del panel, Nicolás Masjuan (socio de Bain & Company), y dijo que "hay más de u$s 250.000 millones potenciales de financiamiento como deuda corporativa o soberana que están disponibles; este número equivale a la mitad del PBI".

También mencionó que desde el Gobierno bajaron la tasa de interés a la mitad de lo que estaba un año atrás y que "el desafío es pasar de una inversión del 16% del PBI a un 25%. De la suba de estos 9 puntos porcentuales, dos tercios debería surgir de intermediación de ahorros privados y un tercio, del sector público". Acerca del proyecto de ley de reforma de mercado de capitales aseguró que se va a "eliminar el famoso artículo 20: este se trasformó en una manera de persecución de las empresas que querían cotizar".

Luego del ministro expusieron Enrique Cristofani, CEO del Banco Santander; Ernesto Allaria, presidente del Merval y Juan Cruz Elizagaray, de Compass. Allaria se mostró confiado en que en el Merval podría pasar de operar los u$s 20 millones diarios a unos u$s 400 millones. También dijo que "hay varios analistas que dicen que puede exteriorizar u$s 100.000 millones con la ley de sinceramiento fiscal", aunque reconoció que "con que el 20% de esa cifra entre, va a ayudar al mercado".

También Elizegaray aseguró que el blanqueo va a cambiar la dinámica del mercado. "Si ade más se dan las propuestas sobre los fondos cerrados puede ser muy positivo e impulsar al mercado", sostuvo.