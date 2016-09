Bancos ganan 50% más: bonos y Lebac fueron el mejor negocio

Los bancos privados acumulan ganancias por $ 25.622 millones en los primeros siete meses del año, un crecimiento de sus resultados del 52% nominal en comparación con los obtenidos en los mismos siete meses del año pasado.

Según datos del Banco Central (BCRA) los principales ingresos de las entidades fueron la intermediación financiera, los cobros de comisiones y los resultados por títulos valores, como las letras Lebac, que fueron los que más crecieron con un avance del 61% interanual, largamente pr encima del 40% interanual de inflación que medían consultoras privadas a julio.

"Es claro que este año el negocio central de los bancos, la diferencia entre las tasas de depósitos y lo que obtienen por sus préstamos, no fue el más importante", dijo Guillermo Barbero de First Financial Advisors.

El ítem más saludable en el balance de los bancos es el que marca los resultados por tenencias de títulos valores, que incluye bonos soberanos y letras del BCRA, entre otros. Las entidades privadas ganaron $ 33.235 millones por sus apuestas a esta clase de papeles, un 61% más que en los mismos meses de 2015.

En este concepto se incluye la compresión de spreads de la que gozaron los títulos soberanos en los últimos meses y también los beneficios obtenidos por colocar fondos en Lebac (que llegaron a pagar hasta 38% anual este año).

Otro concepto que creció fuerte, aunque por sus dimensiones no tiene tanta incidencia en el número final, fue la diferencia de cotizaciones de los activos en manos de la entidades: ofrecieron resultados por $ 6.668 millones en siete meses, un 193% más que el año pasado.

En los primeros siete meses los bancos de capital privado sacaron en limpio $ 39.453 millones de la diferencia entre intereses cobrados por préstamos y rendimientos pagados por los depósitos, en lo que supone su principal fuente de ingresos del período. Pero si bien es el concepto más importante no es el que explica el crecimiento de lo resultados, porque esta intermediación financiera propiamente dicha (no incluye las Lebac) creció sólo 22,45% en el año hasta julio.

Lo interesante es que el crecimiento nominal por debajo del 39,9% de inflación que medía a julio la consultora Elypsis, una caída en términos reales, se da por un crecimiento del 47% en los ingresos por intereses contrarrestado por un avance del 71% interanual en los egresos por ese mismo concepto. Según especialistas, esto se explica por un crecimiento sólido de los depósitos que no fue acompañado por los préstamos: los bancos divirtieron los fondos captados del mercado de crédito, planchado por la caída en la actividad económica, a hacer tasa en otros activos.

El tercer gran ítem que mueve el balance de la banca es el de los ingresos por servicios, básicamente las comisiones, hoy parcialmente en jaque por las iniciativas contra los costos de las tarjetas de crédito. Fueron $ 30.599 millones, un 24% más que el año pasado (una contracción en términos reales, porque no llegó a empatar a la inflación).