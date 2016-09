El jefe de Gabinete, Marcos Peña, llamó ayer a los argentinos a "ser globales" y a "vivir exportando de lo nuestro", dejando de lado concepciones que prefieren "levantar muros" y "cerrarnos" tras criticar a los "mesianismos populistas" que gobernaron en los últimos años.

En el discurso de cierre de la segunda jornada del Foro de Inversiones que se desarrolla en el Centro Cultural Kirchner (CCK), Peña, que reemplazó a Macri porque el presidente se retrasó en el mismo Centro por las variadas reuniones que tuvo ayer, definió al gobierno como "democrático, con un compromiso humanista" en el que "la economía debe estar al servicio de eso, no el Gobierno al servicio de la economía".

Y suplantó la idea de "vivir con lo nuestro" por la de "vivir exportando de lo nuestro, orgullosos de lo nuestro".

En declaraciones al periodismo luego de su disertación, Peña sostuvo que el Foro es "una gran inyección de entusiasmo".

"Podemos encontrar un mejor camino de desarrollo si trabajamos todos juntos los argentinos y si nos integramos al mundo para poder exportar más, para traer más turistas, para generar mas inversiones. Este foro nos ha generado eso, la sorpresa positiva de un país que ha cambiado", dijo.

Peña destacó la inversión que anunció Siemens. "Esto no es de un día para otro, es la reconstrucción de un aislamiento de mucho tiempo que tenemos que revertir. Nunca prometimos soluciones mágicas de un día para otro".

E indicó que "el proceso de inversiones se da todos los días, hay sectores que van a arrancar antes, y estamos rumbo a una cosecha récord el año que viene" y "hay otros sectores que van a depender de circunstancias como la de Brasil y su recesión como el sector industrial, y hay otros que ya han anunciado desembolsos".

En su disertación, Peña admitió que "hoy los ciudadanos no dan un cheque en blanco a la representación", pero que "la democracia no se juega solo en la votación, sino todos los días".

"Sin mesianismo populista de salvar el mundo, tampoco del tecnocrático, nuestro rol es ayudar a que los argentinos vivan mejor", dijo Peña para luego convocar a los empresarios presentes en el Foro, a la idea del Gobierno de "ser globales" porque "mucho tiempo en nuestro país se hizo política diciendo que podíamos vivir con lo nuestro, y nuestra política es vivir exportando lo nuestro".

Tras mencionar los cambios aplicados por Macri, Peña dijo "no tener miedo" de ser "minoría en el Parlamento" y en "las gobernaciones" y definió al Gobierno como una fuerza política "contemporánea".

"Ser contemporáneo implica ser democráticos, pero no democráticos como una declamación vacía, sino respetar las instituciones, tenemos que entender uno no está por encima de las instituciones y que puede transformar todo de un día para el otro, sino que tiene que seguir los tiempos de lo que al menos en el planeta es el mejor de los sistemas que tenemos para autogobernarnos" señaló.

Tras culminar un discurso de 12 minutos, Peña invitó a "todos los dirigentes empresarios, pymes y emprendedores, de distintos tamaños y formas, a no tener miedo, no tener resignación, a no esperar un segundo más" para invertir en el país "porque las oportunidades están ahí, y segundo, porque para muchos chicos y personas en nuestro país cuando salen a buscar laburo o ver si van a estudiar, no pueden esperar".