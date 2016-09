El Gobierno avanzará con libre comercio, pero con consenso de los empresarios

Avanzar hacia una apertura al mundo de forma inteligente es uno de los lemas del gobierno de Mauricio Macri. Los funcionarios del área de Comercio, que dirige Miguel Braun, aclaran: ni los ‘90 ni el proteccionismo regente en la era K. Con esta idea, sobre la que vienen insistiendo desde el inicio de la gestión, el Gobierno recibió a los empresarios que participan desde el martes en el Foro de Inversión y Negocios que se desarrolla hasta hoy en el Centro Cultural Kirchner (CCK).

Qué papel cumplen el comercio y la apertura al mundo en el crecimiento de la Argentina y cuáles son los beneficios que puede esperar el país de una mayor integración al mundo fueron las preguntas disparadoras de un panel en el que el gobierno y empresarios coincidieron en la necesidad de buscar mayor integración cuidando la industria nacional. Además, el presidente del norteamericano Eximbank (Export-Import Bank), Fred Hochberg, anunció oficialmente que, tras 15 años, la entidad volverá a operar en la Argentina.

Braun participó del panel en representación del Gobierno y fue claro en remarcar la voluntad oficial de avanzar en acuerdos de libre comercio, ya que hoy la Argentina tiene convenios apenas con el 10% del PBI, mientras que Chile, con el 90%. Según el funcionario, estos acuerdos más la simplificación de trámites y el acceso al crédito a la exportación "son los pilares para crecer". "El impacto que tienen todas las trabas burocráticas en el comercio es tanto o más importante que los acuerdos comerciales", manifestó Braun, al referirse al proyecto de ventanilla única sobre el que están trabajando para eliminar los escollos para las empresas. También agregó que por cada día que se logra reducir el tiempo de logística en la entrega de un producto, equivale a entre medio y dos puntos de arancel.

Respecto de los acuerdos, el objetivo primordial del Gobierno es avanzar con la Unión Europea, Japón y los Estados Unidos, aunque también negociarán tratados con los países de la región. Braun se mostró optimista en términos del acuerdo UE-Mercosur y afirmó que en octubre habrá un nuevo encuentro en Bruselas para continuar la negociación de los capítulos que no se refieren a bienes. El secretario de Comercio afirmó que "la inserción al mundo tiene que darse con el consenso empresario y de forma gradual".

Por el contrario, el presidente de Arcor, Luis Pagani, no se mostró optimista con este acuerdo, que ya lleva 20 años de idas y vueltas. "Europa hoy tiene otras prioridades; no quisiera tener que esperar otros 20 años", le dijo el empresario a Braun, lo que disparó risas y aplausos en el auditorio. De todos modos, Pagani también mostró su faceta proteccionista al plantear que si bien la Argentina "viene de un encierro", hoy se discute qué grado de apertura debería tener la economía para evitar lo ocurrido durante los ‘90, cuando "no hubo contraparte". El empresario alimenticio enfatizó que debe recuperarse la marca argentina en el mundo.

Por su parte, el director de Pharma para América latina y Canadá de Novartis, Andrés Graziosi, se refirió a las oportunidades que se abrieron para el país a partir diciembre y remarcó que para la industria de la que forma parte es importante trabajar en propiedad intelectual y cuidado de patentes. Habló de la necesidad de contar con ‘reglas claras’. Por su parte, el director de Airbus Group International, Christian Scherer, coincidió en el potencial que tiene la Argentina porque tiene una gran clase media que viaja, pero mucho menos que la clase media en los países vecinos.