En un nuevo regreso a Capital Federal, pero el primero sin una citación judicial en su agenda inmediata, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner criticó ayer las medidas económicas del gobierno de Cambiemos y llamó a la "unidad" para "reconstruir un gran bloque nacional, popular y democrático", aunque aclaró que "no la desvela ningún" cargo político. "No se trata de que vuelva una persona", dijo, sino que "tiene que volver un proyecto".

En una charla en la sede de ATE Capital, la ex mandataria destacó que la reunificación de la CGT "es un puntal" para el rearmado de una fuerza política con aspiraciones electorales y dijo que "no es hora de reprocharle nada a nadie, sino que es hora de juntar la mayor cantidad de voluntades posibles que tengan los mismos intereses y problemas". "En la Argentina hoy hay hambre, porque creció la desocupación y porque la plata no alcanza; la reapertura de las paritarias; las tarifas no pueden aumentar más que los salarios; el tema de la inseguridad", reprochó Cristina Kirchner.