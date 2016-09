Para la consultora Economía y Regiones, no hay atraso cambiario. "El tipo de cambio real continúa apreciándose pero a su vez experimenta un equilibrio dual en el corto plazo en el cual no se descarta devaluaciones para atender problemas macroeconómicos del momento. No obstante, en el largo plazo su tendencia continúa hacia el equilibrio ‘condenado‘ a abaratarse", aseguran.