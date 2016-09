Para el Bank of America existe hasta un 50% de probabilidadde que vivamos en una Matrix

La corporación estadounidense Bank of America-Merril Lynch envió a sus clientes una nota en la que evalúa la posibilidad de que la humanidad viva, en realidad, atrapada en un mundo virtual como el representado en la película de ciencia ficción "Matrix", según reportaron Business Insider y el diario The Independent, entre otros prestigiosos medios.

Los analistas de la firma han estimado en su análisis de negocios a futuro, que existe entre un 20% y un 50% de probabilidad de que nuestro mundo sea un conjunto de objetos virtuales fotorrealistas modelados por computadoras y que nosotros tomaríamos como reales.

"En abril de 2016 varios investigadores se reunieron en el Museo Americano de Historia Natural para debatir este asunto. Según sus conclusiones, nos estamos acercando tanto a crear simulaciones muy realistas en 3D en las que millones de personas pueden participar simultáneamente, que es concebible que con los avances en inteligencia artificial y realidad virtual los miembros de las futuras civilizaciones puedan haber creado una simulación para saber cómo vivían sus ancestros", dice el informe.

Esta teoría tiene su base científica en un artículo publicado por Nick Bostrom, filósofo sueco de la Universidad de Oxford, en el que afirma que al menos una de las siguientes presunciones es real:

1) la cantidad de seres humanos que sobrevivan a una etapa "poshumana" gobernada por otra especie es prácticamente nula;

2) es poco probable que cualquier civilización "poshumana" recurra a simulaciones de nuestra historia evolutiva, es decir, recrear la vida de los seres humanos utilizando supercomputadoras en el futuro;

3) ya vivimos en una realidad simulada por una computadora. Asimismo, el análisis toma de referencia opiniones como la famoso del astrofísico estadounidense Neil deGrasse Tyson, quien también afirma que existe una "alta posibilidad" de que el universo sea una simulación, o la de Elon Musk, el fundador de SpaceX y Tesla Motors, quien también estima que podríamos estar viviendo en un videojuego de simulación al estilo de la exitosa película.

"Matrix" es una trilogía de cintas de ciencia ficción escritas y dirigidas por las hermanas Wachowski. Protagonizadas por Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss y Hugo Weaving, la misma consta de "The Matrix" (1999), "The Matrix Reloaded" (2003) y "The Matrix Revolutions" (2003).

La historia plantea aquí que en el futuro, casi todos los seres humanos han sido esclavizados por las máquinas y las inteligencias artificiales creadas. Estas los tienen en suspensión, y con sus mentes conectadas a una simulación social que representa el final del siglo XX, Matrix.

Los seres humanos son usados por las máquinas para obtener energía, y los pocos humanos descendientes de los que no cayeron en las redes de los robots o que han sido liberados de Matrix, viven en la ciudad Sion.