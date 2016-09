Cruces por la protesta de productores

Tras el denominado "verdurazo", donde pequeños productores agrícolas, integrantes de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), regalaron 20.000 kilos de verdura en la Plaza de Mayo a modo de protesta por las condiciones laborales en que producen, las reacciones del gobierno nacional no se hicieron esperar.

El ministro de Agroindustria Ricardo Buryaile reclamó que "en vez de regalar en Plaza de Mayo, vayan a vender a la feria", y destacó que los productores no tenían ningún pedido hecho para una audiencia. El ministro aseguró se está ofreciendo un programa nacional de ferias que van a funcionar en distintos puntos del país: "Leía los motivos por los que venían y no me terminó de quedar claro. Nunca me pidieron una reunión", agregó.

El reclamo fue realizado por la problemática que atraviesan más de 2000 familias productoras de la provincia de Buenos Aires que se ven afectadas por la baja rentabilidad y el alza de los costos que sufrieron en los últimos meses, y por un reclamo puntual de mejores condiciones de acceso a las tierras donde producen.

Específicamente, buscaron dar impulso al proyecto de ley de Acceso a la Tierra, presentado en el Congreso de la Nación, para que el sector pueda acceder a créditos blandos con el fin de adquirir terrenos ociosos para explotar. Al reparto de verduras concurrieron cientos de personas que hicieron colas en la plaza.