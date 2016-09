Orientar el rumbo

Analizar el impacto de las etapas de la vida de los productos, desde la extracción de la materia prima, pasando por la fabricación, el transporte, el uso y su descarte y difundirlo no es todavía una práctica habitual entre las firmas. Natura se animó a contabilizar el valor económico del impacto de su actividad en el medioambiente y en la sociedad y difundirlo. El estudio -hecho con metodología de PwC- reveló que el impacto ambiental de la firma -que abarca la extracción de materias primas, la fabricación y el transporte de los productos y el descarte de los envases- fue estimado en U$s 40,3 millones para 2013. Ese impacto hubiera sido mayor -de U$s 50 millones- sin el Programa Carbono Neutro. El mayor impacto se produce por las emisiones de gases de efecto invernadero (59%), que ya son compensados por Natura. Lo siguen la contaminación atmosférica (14%), la del agua (11%), el uso de la tierra (8%) y el consumo de agua (7%). El estudio de la etapa de uso del producto proporciona datos inéditos: es la etapa de mayor peso, pues productos de higiene personal y cosméticos son, en gran medida, utilizados durante el baño y representa un impacto adicional de U$s 139 millones.