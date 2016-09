Diez emprendimientos innovadores con impacto

En su edición 2016, los premios Latinoamérica Verde distinguieron a 10 emprendimientos regionales por su impacto ambiental y social, en una ceremonia que se llevó a cabo el 25 de agosto en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil. Las iniciativas fueron seleccionadas entre más de 1.500 postulaciones de doce países de América Latina y España, en diez categorías.

El certámen, que se realiza anualmente desde 2013, "se ha convertido en una vidriera y punto de encuentro entre emprendedores e inversores públicos y privados", destacó Gustavo Manrique, socio de la agencia ecuatoriana Soluciones Ambientales Totales (SAmbiTo), uno de los organizadores. Además de la presentación de 30 proyectos finalistas, que se realizó bajo la modalidad de pitchs de diez minutos, el evento incluyó un foro de financiamiento verde, en el que participaron la Agencia de Desarrollo para Latinoamérica (CAF), el Fondo Global para el Ambiente (GEF), así como bancos e inversores privados; y también un encuentro de responsables ambientales de los municipios, dado que el objetivo fue "enfrentar la problemática ambiental global a partir de soluciones locales".

Así como la sustentabilidad, basada en la búsqueda de objetivos económicos, ambientales y sociales forma parte de la estrategia de negocios de cada vez más organizaciones, también existe un número creciente de empresas que se crean con el propósito de cumplir con esta triple línea de beneficios. "La iniciativa de premiar a los proyectos más destacados, ayuda a darles visibilidad y contribuir a que se repliquen en la región", sostuvo Andrés Barbero, gerente de RSE y Sustentabilidad de Direct TV, media partner de la premiación. La compañía de TV Satelital se encargó de la transmisión en vivo de la premiación y elaboró una serie de videos sobre los proyectos finalistas, que son difundidos a través de su red de canales en toda la región.

Aquí, las diez iniciativas más destacadas

* Biodiversidad y Fauna Plantsss, Chile

Emisiones Bioenergía en estaciones de servicio, Colombia

Finanzas sostenibles Créditos verdes para la producción, Ecuador

Energía Papel higiénico convertido en etanol, México

Agua Purificadores portátiles, Catalunya, España

Bosques Murales que educan y descontaminan, Perú

Desarrollo humano e inclusión Escuela pública autosustentable, Uruguay

* Océanos Mini submarino para la exploración antártica, Ecuador

Residuos sólidos Zapatillas con neumáticos y telas recicladas, Argentina

Gestión Urbana y consumo responsable Sanitario seco, México

Se trata de un aplicativo móvil para identificar distintas especies vegetales. Fue creado en 2013 por un grupo de emprendedores chilenos, e incubado en la Universidad Técnica Federico Santa María, en Valparaíso. Permite fotografiar las especies y catalogarlas, y acceder a una red social para intercambiar conocimientos de botánica. Al activar la aplicación, los usuarios acceden a un listado de las especies vegetales más adecuadas según su localización geográfica, y datos como nombre científico de la especie, época de floración, condiciones de luz y riego para su cultivo, localización de los viveros más cercanos donde adquirirlas. Los usuarios también pueden compartir fotografías de sus jardines y adquirir bonos para realizar compensaciones medioambientales. Disponible tanto para los sistemas Android de Google como Ios de Apple, el aplicativo tiene más de 8000 usuarios en 40 países.Aunque producir energía limpia en una estación de servicio suena contradictorio, la firma colombiana Ecomagra, logró compensar sus emisiones de gases contaminantes con la producción de biogás a partir de residuos orgánicos y el cultivo de una huerta urbana. Se trata de una estación expendedora de combustibles familiar en el centro de Bogotá, que recicla los desechos de su restaurante, mantiene una huerta agroecológica y reutiliza el agua de lluvia para riego y limpieza. El predio cuenta con un invernadero ubicado en un patio que antes estaba ocupado por neumáticos y baterías en desuso. Allí se construyó un biodigestor que transforma los desechos orgánicos en energía para el funcionamiento de la cocina. Con los lixiviados (el líquido proveniente de la descomposición del material orgánico) produce fertilizante para su cultivo de hortalizas, legumbres y café.De origen alemán, y con presencia en Colombia, Ecuador y Bolivia desde hace 15 años, el Banco Pro Credit se caracteriza por no otorgar tarjetas de crédito para el consumo, pero sí fomentar el ahorro y la inversión. El 85% de sus clientes son empresas productivas. Sus líneas de financiamiento se enfocan en la adquisición de maquinaria y equipos eco-eficientes; proyectos de eficiencia energética y energías renovables, trabajos de consultoría ambiental, certificaciones, implementación de sistemas de gestión social y ambiental. La entidad ofrece tasas preferenciales y plazos más largos, ya que este tipo de proyectos son a largo plazo.Sin ser glamoroso pero sí muy necesario, el proyecto Paiby consiste en la producción de papel higiénico biodegradable a base de algas. Con esta iniciativa, se evita la deforestación, ya que la materia prima se extrae de cultivos de algas en ambientes artificiales.Por sus características, este tipo de papel se degrada mucho más rápido que el convencional, en tan sólo 12 horas. Una vez utilizado y desechado, se obtiene bioetanol, un combustible alternativo para vehículos más amigable con el medioambiente, puesto que no genera emisiones de carbono. Este proyecto, presentado por emprendedores de Sinaloa, México, está generando 180 empleos directos e indirectos, y podría ampliarse a la obtención de otros productos como pañuelos y servilletas de papel.A comienzos de este año, cuatro jóvenes españoles se subieron a una casa rodante con el objetivo de recorrer 6.000 kilómetros desde México a la Argentina para proveer filtros potabilizadores a comunidades sin acceso al agua segura. Además de donar los filtros (de dos tipos: familiares, que beneficiarán a unas 15 personas durante 12 años, y comunitarios, que podrían ayudar a 300 individuos durante 6 años), los emprendedores tienen previsto realizar charlas y capacitaciones sobre el uso responsable del agua a los pobladores. Si bien el uso y mantenimiento de los filtros es sencillo, "la educación es importante, porque sin ella, las donaciones no sirven", asegura Eduardo Salvo, estudiante de arquitectura, quien junto a tres de sus amigos de la facultad se embarcó en esta aventura que ya los llevó desde el estado mexicano de Chiapas hasta la ciudad de Guayaquil. Para iniciar el proyecto, recaudaron 43 mil Euros vía crowdfunding, casi el doble de lo que se habían propuesto (23 mil Euros).Con el doble objetivo de concientizar sobre el cuidado del ambiente y reducir la contaminación, la asociación peruana Aire crea murales callejeros con una pintura especial que absorbe el dióxido de nitrógeno emitido por los caños de escape de los autos. Se trata de un desarrollo de la compañía filipina Boysen, creadora de la pintura Knoxout, cuyos componentes purifican el aire a través de un proceso químico llamado fotocatálisis. El proceso se activa una vez que la pintura está seca, por acción de la luz y del oxígeno, generando radicales libres que descomponen los óxidos de nitrógeno y otros compuestos orgánicos volátiles que producen esmog y contribuyen al efecto invernadero. "Cada metro cuadrado de un mural tiene la misma capacidad de descontaminación que un árbol, por eso llamamos a nuestro proyecto "nuevos bosques urbanos", comentan. La entidad ya pintó varios murales en Lima y Santiago de Chile, financiados por empresas y ONGs. Su proyecto es llevar la iniciativa a otras ciudades latinoamericanas.En la localidad uruguaya de Jaureguiberry, a 80 kilómetros de Montevideo, se inauguró a comienzos de este año una escuela muy particular. Para su construcción se utilizaron más de 2000 neumáticos, 5000 botellas de vidrio, 2000 metros cuadrados de cartón y 8000 latas de aluminio, entre otros materiales reciclados. La obra llevó un mes y medio y participaron 200 personas, entre vecinos, voluntarios y técnicos de la ONG Tagma, impulsora de la iniciativa, bajo el sistema de construcción del arquitecto Michael Reynolds. Además de estar construída en un 60% con materiales de desecho, la escuela posee paneles solares, un aerogenerador, y recolecta el agua de lluvia. Tiene un sistema de reciclado de aguas grises (sin desechos orgánicos sino químicos como detergentes) y negras (provenientes de los baños), y los alumnos cultivan sus alimentos en la huerta orgánica. "A partir de la inauguración de este edificio, y de la transmisión de valores de cooperación con el prójimo y el cuidado del medioambiente, la asistencia y compromiso en las clases mejoró en un 80%", aseguró Martín Espósito, coordinador de la fundación Tagma. La escuela fue declarada de interés por los ministerios de Ambiente y Educación, y adherida al programa marca país "Uruguay Natural".Un robot submarino del tamaño de un matafuegos mediano y que funciona a energía solar permite explorar la profundidad del océano antártico a un costo mucho menor que el de un buque oceanográfico. El dispositivo fue desarrollado por el ingeniero e investigador ecuatoriano Arturo Cadena Torres, y se utilizó para explorar la plataforma antártica en tres expediciones, del 2010 al 2013.Durante estas expediciones, el mini submarino logró fotografiar, hacer videos, mediciones de parámetros oceanográficos y recolectar muestras biológicas a 2.400 metros de profundidad, para analizar la afectación del fenómeno del cambio climático. Una nueva versión, presentada en este evento, le permitirá sumergirse hasta los 6.400 metros. "Conocemos más la superficie de la luna que el fondo de nuestros océanos. Este mini submarino ayudará a descubrir organismos como peces que tienen un anticongelante natural en sus cuerpos, o bacterias capaces de degradar el petróleo", comentó su creador.La marca de calzado mendocina Xinca produce zapatillas y alpargatas con llantas y textiles reciclados, empleando a jóvenes reclusos que son capacitados en el oficio. "En Argentina se tiran 100.000 toneladas al año de neumáticos, y podemos reciclar parte de ellos aportando diseño y generando empleos", contó Alejandro Malgor, uno de los fundadores. La firma fue creada en 2012 por Malgor y dos socios. Hoy produce 1000 pares mensuales de zapatillas y alpargatas, y comenzó a exportar a varios países de América latina. En la elaboración de sus productos, utilizan distintos materiales de desecho, en especial neumáticos en desuso y ropa de empresas mineras y petroleras. Gracias a su participación en los premios, consiguieron financiación del Banco de Fomento Latinoamericano (CAF) para expandir su actividad a otros países.La falta de acceso a agua corriente y sistemas sanitarios afecta a miles de familias en ámbitos rurales y las periferias urbanas de América Latina. El proyecto "familia rural inteligente", desarrollado por un grupo de investigadores mexicanos, apunta a la autoconstrucción y uso de baños secos (sin uso de agua) y otras "eco-tecnologías", para el desarrollo económico, social y ambiental de estas comunidades. El sistema de baño seco, además de no utilizar ni contaminar agua, permite aprovechar los residuos orgánicos para generar abono. Y las viviendas, además, utilizan sistemas de aprovechamiento de agua de lluvia.*Ganadores de sus categorías.