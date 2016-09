Empresas por las nubes

La pyme, como cualquier otro tipo de empresa incipiente o joven, no tienen la capacidad de invertir upfront en costos de infraestructura, aplicaciones o licencias de software. "Tampoco puede contratar un equipo de infraestructura experto capaz de resolver las necesidades internas de software y hardware así como las propias del negocio, por ejemplo un comercio electrónico", subraya Augusto Fernández Villa, cofundador y COO de Poincenot.

Según Ernesto Kiszkurno, gerente del Mercado de Telcos, Retail y Consumo Masivo de Pragma Consultores, lo distintivo de esta época es que la tecnología democratiza. "Tiempo atrás era muy difícil para una pyme acceder a software world class o adquirir equipos poderosos por lo prohibitivo de sus costos. Hoy es mucho más fácil. Inclusive, ni siquiera es necesario entrar de por vida, ya que es posible incrementar recursos tecnológicos solo lo necesario y por el tiempo requerido".

Si hablamos de soluciones de CRM, ERP, herramientas de ticketing, analytics, hosting de aplicacion, la pyme, según Kiszkurno, puede elegir tanto opciones locales como del exterior para resolver su problemática de negocio. Y esta realidad se extiende también a otros dispositivos (móviles, tabletas).

Jessica Petriella, gerente de Soluciones Microsoft en Softtek coincide: "La adopción de tecnología para las pymes ya no es una necesidad, es una obligación competitiva para subsistir". Kiszkurno ve que, sin embargo, es un escenario donde se plantea lo económico sobre beneficios, como mayor capacidad de colaboración, información más accesible y pública, ahorros de tiempo, experiencia de uso superior o satisfacción en los usuarios por poder acceder a las mismas ventajas del software de uso personal en el de la empresa. "¿Cuánto vale que un vendedor que visita a un cliente lejano tenga el estado de deuda y facturación del cliente en tiempo real en su celular? ¿Cuál es el ahorro de no tener que viajar a otra provincia para tener una reunión por tener servicios de llamada virtual prácticamente a costo cero?", se pregunta.

Para Leandro Estanga, vicepresidente de Ventas y Socios de Negocios de SAP Latinoamérica Región, "más del 80% de nuestros clientes es de este segmento", sin embargo, nuevamente el gasto suele interponerse en en el camino de estas soluciones. "En la actualidad, la nube es una alternativa cada vez más relevante para las compañías del país, que pueden optar por una implementación completa o un esquema híbrido, que permite ganar tiempo y reducir costos", señala. Estas implementaciones dependen de la maduración de la compañía y de las inversiones existentes. "Los factores críticos para responder a los requerimientos de los clientes y anticiparse a los cambios del mercado son la escalabilidad para acompañar el negocio, la integración y la flexibilidad para adaptarse a las necesidades y las actualizaciones para reducir el costo total de propiedad (TCO)", agrega.

La realidad es que los avances digitales abarcan todas las áreas de una pyme si quiere mantenerse competitiva. "La transformación digital implica llevar a ese plano todo el negocio, desde la gestión completa de la empresa a herramientas para conocer al cliente a fondo, para aprovechar al máximo los talentos. En los hechos, se logra una estructura más estable con costos más bajos", cuenta, en sintononía, Blas Briceño, presidente de Finnegans.

A nivel de los grandes

Contar con un software de gestión alojado en la nube representa además, acceder a las últimas innovaciones tecnológicas de las grandes corporaciones: "No es necesaria una inversión inicial para poder utilizar las herramientas. Se abona un precio mensual, fijo, sin sobresaltos, ajustado a lo que se usa. Existen modelos alternativos, como el esquema freemium, donde la pyme puede realizar hasta 100 facturas electrónicas sin costo y comenzar a pagar recién a partir de ese volumen" indica Fernando Arzuaga, cofundador y CEO de Xubio.

Tampoco son necesarios los conocimientos técnicos: "Por ejemplo, las actualizaciones del software son automáticas. Cuando surge una duda o un desperfecto técnico suele ser la empresa que provee la solución, si fue bien elegida, la que cubre estos percances", resume.

Para Rubén Belluomo, gerente Comercial de Infor, las pymes corren el riesgo de quedar fuera de juego si no se pasan a la nube. "Pasarse a la nube garantiza menos preocupación por mantener los sistemas, las soluciones o el hardware: basta con seleccionar al proveedor correcto, y éste se ocupará de todo. Entre otros, se logra una mano de obra más productiva y, finalmente, mantener un nivel de competitividad mejor que el de la tecnología convencional en servidor propio", dice.

Los especialistas coinciden en que uno de los mayores beneficios de cloud aplicado para pymes se relaciona con la flexibilidad. "En un entorno de negocios cada vez más dinámico, las empresas de todas las industrias están abriendo sus sistemas para que estos puedan interactuar tanto entre áreas de una misma compañía como con sistemas externos. En este sentido, la tecnología en la nube no tiene fronteras.

Por lo tanto, si una empresa ofrece la mejor solución posible en EE.UU., no hay barreras para que la utilicemos en América latina", resalta Patricio Traverso, co fundador y CEO de Clastia, que provee IT para servicios e-commerce 100% cloud.

El que los sistemas estén cada vez más abiertos y que puedan interconectarse eficientemente en la nube abre un sinnúmero de oportunidades para los integradores de tecnología. "El desafío deja de ser el acceder a los datos, y pasa a estar en encontrar la forma inteligente de explotarlos. Las empresas que no se subieron a la nube tienden a no poder escalar su infraestructura a la velocidad que requiere el negocio", dice Traverso.

Desde Microsoft, ven una clara tendencia: los clientes se volvieron más exigentes y esperan que las empresas puedan responder más rápido, por múltiples canales, en horarios extendidos, entre otros. "Para lograrlo, se enfrentan con la necesidad de tener altos niveles de servicio, pero no cuentan con la infraestructura de sistemas necesarios. Ahí es donde la nube ofrece un diferencial. Puede asegurar los servicios que las conectan con sus clientes y proveedores disponibles prácticamente siempre (99,99%), con soluciones pensadas con los mejores procesos de negocio, que les ayudan a aumentar la productividad, optimizar recursos y mejorar los tiempos de respuesta", agrega Marina Hasson, gerente Comercial Pymes de Microsoft Argentina y Uruguay.

En la visión de Hervé Odiard, founder y CTO de Redbee, el SaaS (Software como Servicio) permite acceder de manera rápida a software funcional, operado por el mismo fabricante, cambiando el gasto en licenciamiento y operación de una solución on-premise por un modelo (típicamente) de suscripción recurrente por usuario que acompaña el crecimiento de empresa: "Hoy, aplicaciones de gestión de grandes vendors como Oracle Applications, SAP Business One, Microsoft Dynamics y otras están al alcance de muchas pymes. Esta oferta se complementa por múltiples proveedores que abarcan toda industria y problemática. Los proveedores de infraestructura en la nube (IaaS) permiten reducir la barrera de entrada en costos y complejidad en la operación de equipamiento”, señala.

Un ejemplo típico es la posibilidad de aprovisionar equipos a demanda. Por caso, una empresa argentina necesita ejecutar un proceso de facturación mensual de alta demanda computacional. “En lugar de tener que afrontar un gran gasto de capital para la compra de un servidor que sólo se utilizaría unos días al mes, reducen abrumadoramente los costos iniciando a demanda una instancia en Amazon AWS y deteniéndola cuando el proceso ha terminado”, agregan desde Redbee.

En el mismo sentido, Jorge Giraldo, gerente de Google for Work para Hispanoamérica, explica que Google Apps for Business, permite aprovechar las ventajas que ofrece la tecnología en la nube, simplificando y reduciendo sus costos operativos frente al modelo on-premise: “En Google, estamos convencidos de que la clave del éxito radica en el trabajo colaborativo. Si todos los equipos trabajan en un entorno virtual que facilita la coordinación y colaboración entre sus equipos, su productividad es mucho mayor. De hecho, contar con una plataforma integrada que le permita a los colaboradores comunicarse a través de voz, videollamadas, chats, e-mail y, además, acceder o editar todos sus documentos en cualquier momento y cualquier dispositivo, otorga a las empresas una gran agilidad".

“Tanto los emprendedores como las pequeñas y medianas empresas demandan productos accesibles que brinden soluciones eficaces, productivas y que mejoren la rentabilidad", explica por su parte Juan Manuel Campos, Country Manager de Argentina HP. “En el caso de cómputo, nuestros productos son ventajosos en especificaciones (procesador, memoria, disco, entre otros), tamaño e incluso peso, así como en movilidad, que se volvió una tendencia en el último tiempo. En impresión, ofrecemos una ecuación ideal para el segmento. Asimismo, contamos con equipos que brindan la posibilidad de imprimir un documento, enviándolo por e-mail a la impresora, es decir, imprimir a distancia. Eso permite reducir tiempos y ganar sistematización del trabajo”, concluye.