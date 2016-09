La transformación digital es cosa de chicas

Los últimos tiempos fueron significativos para las aplicaciones de automatización que son críticas para el negocio. "Hace 17 años, se creía que este tipo de soluciones iba a ser demasiado para una pyme. Pero eso cambió por varias razones: técnicas, de licencias y por la propia velocidad de innovación en IT", comentó Robby Dick, Lead Solutions Marketing Manager de BMC Software, en el marco de un evento organizado por esta firma tecnológica sobre automatización en la era digital.

De visita en la Argentina, el ejecutivo analizó cómo las empresas pueden ofrecer nuevos servicios con agilidad para impulsar sus negocios digitales. "Las pymes, también, necesitan hacer cada vez las cosas más rápido y ahí donde las soluciones de automatización pueden hacer la diferencia", agregó. Si bien, entre la cartera de clientes, destacan las telcos, bancos y aseguradoras, en el segmento pyme apuntan a firmas manufactureras, servicios y retail. "Hoy, hablamos de la era digital. No hay forma de poder lograr esa transformación y esa ventaja competitiva sin soluciones de automatización. Es una necesidad, no solo para ser más efectivo y productivo en un data center, sino también para lograr la flexibilidad que los usuarios demandan en cuanto a servicios digitales", añadió Jorge Skigin, Pre Sales Consulting Manager para el Sur de América latina de BMC Software. En línea, agregó: "En la oficina de Buenos Aires, tenemos 20 personas dedicadas a las pymes, ofreciendo estas soluciones y la buena noticia es que atracción. Tenemos proyectos más ambiciosos con las grandes compañías y más pequeños con las pymes". L.M.