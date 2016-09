El director ejecutivo de British Petroleum (BP), Bob Dudley, afirmó hoy que el yacimiento neuquino de petróleo y gas no convencionales Vaca Muerta “es una prioridad de inversión” para la firma, que tiene participación en el mismo a través de su subsidiaria Pan American Energy (PAE).

Además, remarcó que cuando ese emprendimiento esté en auge “se generarán 10.000 puestos de trabajo”.

“Vaca Muerta no está muerta, tiene un gran potencial y es una prioridad de inversión. PAE invirtió allí u$s 1.500 millones y autofinanció su actividad en u$s 1.000 millones‘, destacó Dudley al hablar en la segunda jornada del Foro de Inversiones y Negocios de Argentina, que se celebra en el Centro Cultural Kirchner (CCK).