Emiten bonos del Tesoro por $ 25.000 millones y amplían Lete por u$s 500 millones

La Secretaría de Finanzas y de Hacienda dispuso hoy la emisión de los “Bonos del Tesoro Nacional en pesos a Tasa Fija”, que tendrán vencimiento el 18 de septiembre de 2018, por un monto de hasta $ 25.000 millones y amplió una Letra del Tesoro por hasta u$s 500 millones.

La decisión, anunciada días atrás, fue oficializada hoy con la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución Conjunta 14 - E/2016 de las secretarías de Finanzas y Hacienda.

Los nuevos bonos serán puestos en el mercado el próximo lunes y amortizarán íntegramente el 19 de setiembre de 2018, con un cupón semestral que será determinado en el proceso de licitación.

“Se realizará una licitación mediante indicación de tasa, en la cual habrá un tramo competitivo y un tramo no competitivo. El bono será licitado a la par”, detalló un comunicado enviado por el Gobierno días atrás. La suscripción podrá realizarse únicamente en pesos.

La tasa lograda en la colocación realizada a principios de septiembre -la primera que se hizo de un bono en pesos a tasa fija desde que inició la gestión de Mauricio Macri- fue de 22,75%, la cual marca un techo para la nueva emisión, que cerrará mañana, cuando se conocerá el resultado de la licitación.

Por su parte, las Letras serán a 119 días de plazo con vencimiento el 16 de enero de 2017, y su licitación se realizará por adhesión, es decir que a los fines de participar, deberán indicarse únicamente las cantidades que se desean suscribir expresadas en valor nominal.

El precio de suscripción será de u$s 990,12 por cada 1000 de valor nominal, lo cual representa una tasa nominal anual de 3,06%. La misma podrá realizarse tanto en pesos como en dólares estadounidenses al tipo de cambio del día miércoles 14 de septiembre de 2016.

La semana pasada se adjudicó una Letra a 105 días por un total de u$s 289,7 millones. Adicionalmente, se colocó por renovación de vencimientos mediante suscripción directa un monto de u$s 135,7 millones de una letra de corto plazo. En este caso, el precio de suscripción fue de u$s 991,33 por cada u$s 1.000, lo cual representó una tasa nominal anual de 3,04%.