La audiencia pública por tarifas eléctricas será el viernes 28 de octubre

La audiencia pública para tratar las tarifas de energía eléctrica será el viernes 28 de octubre. Ese día se harán las exposiciones para ir componiendo el cuadro tarifario de las distribuidoras, como Edenor y Edesur. La resolución de llamado a la audiencia será publicada mañana o el viernes en el Boletín Oficial, según confió el ministro de Energía, Juan José Aranguren, ayer en dialogó con El Cronista en un pasillo del primer piso del Centro Cultural Kirchner, donde ayer comenzó el Foro de Inversores en el que el Gobierno espera captar fondos para reactivar la economía.



También en esa charla confirmó que el lunes por la noche vendió sus acciones en Shell, en el mercado electrónico y frente a un escribano público, noticia que había sido adelantada durante la mañana de ayer por el presidente Mauricio Macri (ver aparte).



A su vez, en diciembre será el turno de la audiencia para tratar la estructura de costos de las transportadoras eléctricas, según confirmó ayer Aranguren. La información sobre estos dos eventos la transmitió a tres días del encuentro para tratar el cuadro tarifario de gas, que será este viernes en la Usina del Arte desde las 9. "Mañana (por hoy) a las 9 cierran las inscripciones y ya había algo más de 330 expositores", detalló el ministro. En ese sentido, dijo que evalúan, dentro de la organización, que si hay personas que representen a una misma entidad dar la opción de que, en vez de exponer durante pocos minutos y que lo hagan todos, que se elijan oradores de modo de que pueda exponer durante más tiempo.



Con respecto al impacto fiscal del nuevo cuadro tarifario, Aranguren dijo que ya tienen hecha una estimación de cuánto significa para el fisco, pero no quiso dar a conocer estos números. Dijo que serán volcados en el proyecto de Presupuesto 2017 que deberá ingresar al Congreso, a más tardar, mañana 15 de septiembre.



Respecto a los incrementos promedio para cada tipo de consumidor residencial, que son más fuertes para los de menor categoría (de R1 a R 2.3 tendrán una suba de 237%; los R 3.1 a R 3.3, de 176%; y los R 4, de 122%), defendió que no representan al poder adquisitivo de los hogares la variable de cuánto consumen gas. "Existen departamentos en Puerto Madero, que no tienen mucho uso, que entran dentro de la categoría R 1", justificó.

Sobre las presentaciones de las empresas sobre su estructuras de costo, Aranguren adelantó ayer que, así como YPF ya presentó su estructura de precios (el PIST), que ya está colgada en la página web del Enargas, desde hoy estará disponible la de Total Gas. También está en este sitio en Internet el detalle de la presentación que el ministro hará el viernes en la audiencia pública, que es no vinculante. De esta manera, el Gobierno podrá poner en práctica, luego de efectuarla, el nuevo cuadro tarifario. Las facturas vendrán desde el 1º de octubre con una suba de 203% en promedio.